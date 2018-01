Türkei setzt deutsche Panzer gegen Kurden ein

22.01.2018, 14:28 Uhr | dpa, AP, rtr, AFP, t-online.de, jmt

Recep Tayyip Erdoğan: Auf einer Veranstaltung der Regierungspartei AKP verteidigte der türkische Präsident den Einmarsch türkischer Truppen in die nordwestliche syrische Provinz Afrin. (Quelle: Reuters)

Auf einer Veranstaltung der Regierungspartei AKP verteidigte der türkische Präsident Erdogan den Einmarsch türkischer Truppen in die nordwestliche syrische Provinz Afrin.

Im türkisch-syrischen Grenzgebiet eskalieren die Kämpfe zwischen türkischer Armee und der sozialistisch-kurdischen YPG-Miliz. Die türkischen Streitkräfte setzen bei ihrer Offensive gegen die Kurden-Miliz auch deutsche Panzer ein. Ein Rüstungsexperte aus der Bundeswehr bestätigte, dass Bilder von der Militäroperation Panzer vom Typ Leopard 2 A4 aus deutscher Produktion zeigten.

Die Bundesregierung wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob auf den Bildern "Leopard 2"-Panzer zu sehen sind. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte lediglich, dass bisher nicht verifiziert werden konnte, von wann die Bilder stammen. Das Auswärtige Amt erklärte: "Unser bisheriges Lagebild gibt es nicht her, dass wir den Einsatz bestätigen können." Das für Rüstungsexporte zuständige Wirtschaftsministerium ergänzte: "Außer den Bildern aus den Medien, die sie alle kennen, haben wir keine Erkenntnisse über den Einsatz von "Leopard"-Panzern."

Deutschland hat der Türkei seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 751 "Leopard"-Panzer" geliefert. 354 davon sind vom deutlich moderneren Typ "Leopard 2" und wurden zwischen 2006 und 2011 ausgeliefert.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte vor rund zwei Wochen im "Bericht aus Berlin" der ARD gesagt, die Bundesregierung prüfe eine von Ankara gewünschte Aufrüstung der deutschen Panzer in den türkischen Streitkräften mit einem Minenschutz. "Es geht darum, dass es türkische Panzer im Kampf gegen die Terrororganisation IS gegeben hat, und zwar eine ganze Reihe, die auf Minen gefahren sind, bei denen eine Reihe türkischer Soldaten ums Leben gekommen sind." Er sehe "keine richtige Argumentation", warum man dem Nato-Partner Türkei eine solche Aufrüstung verweigern sollte.

Auf diese Frage, ob die Syrien-Offensive der Türkei etwas an dieser Haltung verändere, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts, dass sie zu Einzelfällen von Rüstungsexporten keine Stellung nehme. "Bei jeder Rüstungsexportentscheidung, die Deutschland trifft, werden sicherheits- und außenpolitische Erwägungen genau abgewogen und die Situation genau in Betracht gezogen", ergänzte sie.





Nach dem Beginn der türkischen Militäroffensive gegen kurdische Milizen im Nordwesten Syriens sind erneut Raketen in einer türkischen Grenzprovinz eingeschlagen. Derweil rückte die türkische Armee auf Stützpunkte der Kurden-Miliz YPG vor, die daraufhin einen Gegenoffensive startete. Auf beiden Seiten sind Opfer zu beklagen.

Leopard-Panzer im Syrien-Einsatz

Während Frankreich den Nato-Partner Türkei zu einem umfassenden Waffenstillstand aufrief und eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates initiierte, wurde in Deutschland Kritik an der Haltung der Bundesregierung laut. Außenminister Sigmar Gabriel hatte vor "unkalkulierbaren Risiken" der Offensive gewarnt und "Schritte in Richtung Stabilität und Frieden" angemahnt – ohne die Offensive klar zu verurteilen.

Der Grünen-Politiker Volker Beck reagierte auf Twitter und forderte ein entschiedeneres Handeln – zugleich kritisierte er deutsche Rüstungslieferungen an die Türkei:

Steht die deutsche Rüstungszusage, lieber @sigmargabriel trotz #Afrin? Warum ergreift Deuschland überhaupt keine Initiative, um das zu stoppen und säuselt das @AuswaertigesAmt nur etwas vom sorgenvollen Betrachten? https://t.co/ajwx03ALbO — Volker Beck (@Volker_Beck) January 21, 2018

Bei den Raketeneinschlägen in der Türkei seien ein Mensch getötet und mindestens 32 weitere verletzt worden, berichteten türkische Medien. Von wo genau die Raketen abgeschossen wurden, blieb zunächst unklar. Am Sonntagmorgen waren nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bereits drei Raketen aus Syrien in der türkischen Grenzprovinz Kilis eingeschlagen. Dabei seien eine Person verletzt und mehrere Gebäude beschädigt worden.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, wenn Frankreich oder ein anderes Land den Einsatz vor die UN bringe, stehe es nicht als Verbündeter an der Seite der Türkei, sondern vielmehr an der Seite einer Terrororganisation und werde von Ankara dementsprechend behandelt. Er betonte allerdings die guten Beziehungen zu Paris.

Offensive begann am Sonntagmorgen

Die türkische Armee hatte am Sonntagmorgen von der Provinz Kilis aus die Grenze nach Syrien überschritten. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu rückten die Soldaten bei der "Operation Olivenzweig" mit Panzern und der Unterstützung der von Islamisten dominierten Freien Syrischen Armee auf die kurdische Enklave Afrin im Nordwesten des Bürgerkriegslandes vor. Die Armee habe dort elf Positionen der kurdischen Miliz eingenommen. Später meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die YPG habe einige der Stellungen zurückerobert.

US-Außenminister Rex Tillerson zeigte sich besorgt über die Folgen der türkischen Offensive. Vor allem die Situation unschuldiger Zivilisten gebe Anlass zur Sorge, hieß es in einer Mitteilung. Die Sicherheitsbedenken der Türkei seien ernst zu nehmen. Dennoch rufe man die Türkei dazu auf, ihre Militäroperationen zurückhaltend auszuüben und zivile Opfer zu vermeiden. Die YPG ist der wichtigste US-Verbündete im Kampf gegen die Islamisten in Syrien.

Festnahmen in der Türkei

Die Türkei sieht die Kurdenmiliz als syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die sie im eigenen Land bekämpft. Die YPG hatte weite Teile Syriens gegen den sogenannten Islamischen Staat und andere dschihadistische Gruppen verteidigt. Von ihrer starken Präsenz an der türkischen Grenze fühlt sich Ankara bedroht. Für die Offensive verbündeten sie sich deswegen mit der Freien Syrischen Armee, die von islamistischen Milizen dominiert wird.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte damit gedroht, dass jeder, der in der Türkei Aufrufen zu Protesten gegen die Militäroperation folgt, einen "hohen Preis" zahlen werde. Zwei geplante Protestaktionen wurden bereits von der Polizei unterbunden. Laut Anadolu wurden 24 Menschen unter dem Verdacht der "Terrorpropaganda" festgenommen.

Quellen und weiterführende Informationen:

- dpa, Reuters, AP, AFP

- Correctiv-Bericht zum Panzerdeal