Acht türkische Soldaten in Syrien getötet

Bei Militäroperation in Afrin

03.02.2018, 22:26 Uhr | AP

Türkische Truppen am Berg Barsaja in Afrin: Seit 20. Januar unternimmt Ankara eine Militäroperation in der nordsyrischen Region. (Quelle: Str/AP/dpa)