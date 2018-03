Russischer Exilant Gluschkow wurde ermordet

16.03.2018, 21:18 Uhr | dpa

Der russische Geschäftsmann Nikolai Gluschkow ist nach Angaben der britischen Anti-Terror-Polizei ermordet worden. Klarheit brachte die Obduktion der Leiche.



Der russische Geschäftsmann Nikolai Gluschkow ist nach Angaben der britischen Polizei ermordet worden. Der 68-Jährige, der als Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin galt, war am vergangenen Montag tot in seinem Haus in London entdeckt worden. An seinem Hals seien Gewaltspuren gefunden worden, er sei an "Druckausübung auf das Genick" gestorben.

Gluschkow hatte für die russischen Großkonzerne Avtovaz und Aeroflot gearbeitet. 2004 war er in Russland wegen Betrug und Geldwäsche zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. 2010 erhielt er in Großbritannien Asyl.

Es gibt nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal, der mit einem chemischen Kampfstoff in der Stadt Salisbury verseucht worden war.

Enger Vertrauter eines bekannten Putin-Gegners

Gluschkow war eng mit dem Oligarchen und Putin-Gegner Boris Beresowski befreundet, der 2013 in der Nähe von London starb.



Kürzlich hatte die britische Innenministerin Amber Rudd angekündigt, etwa 14 Todesfälle mit einer möglichen Verbindung nach Russland noch einmal untersuchen zu lassen – darunter auch den Tod Beresowskis.