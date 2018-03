Gazastreifen

Israelische Luftwaffe bombardiert Hamas-Stellung

25.03.2018, 12:51 Uhr | AFP

Israel hat eine Stellung der Hamas im Gazastreifen bombardiert. Der Angriff gilt als Reaktion auf die Beschädigung israelischen Baugeräts, das an den Grenzanlagen eingesetzt wird.

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zu Sonntag eine Stellung der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen bombardiert. Kampfjets hätten "ein Terrorziel" in einem Militärlager der Hamas in Rafah angegriffen, teilte die Armee mit.

Zuvor hatten nach israelischen Angaben vier Palästinenser den Grenzzaun zu Israel durchbrochen und Baugerät beschädigt, das für Arbeiten an den Grenzanlagen eingesetzt wurde. Die Angreifer seien dann in den Gazastreifen zurückgekehrt, sagte eine Armeesprecherin.

Israel macht die Hamas für alle Angriffe verantwortlich, die vom Gazastreifen aus gestartet werden. Die radikalislamische Palästinenserorganisation behrrscht die Enklave seit 2007.