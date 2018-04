Krawalle im Gazastreifen

Mehr als 360 Verletzte bei neuen Protesten

13.04.2018, 17:35 Uhr

Palästinenser bei den Demonstrationen in Gaza, im Hintergrund sieht man die Verwüstung: Bei den Protesten der Hamas greifen Sicherheitskräfte zu Schusswaffen und Tränengas. 363 Menschen wurden verletzt. (Quelle: Khali Hamra/dpa)

Die Lage im Gazastreifen spitzt sich zu. Bei Protesten haben israelische Sicherheitskräfte zu Schusswaffen und Tränengas gegriffen. Es gab viele Verletzte.

Den dritten Freitag in Folge haben Tausende Palästinenser an der israelischen Grenze zum Gazastreifen demonstriert. Israelische Sicherheitskräfte setzten Schusswaffen und Tränengas ein und verletzten nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 363 Demonstranten. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas hat zu den Protesten aufgerufen, die sich gegen die von Israel verhängte Blockade des Autonomiegebiets richten.

Kleinere Gruppen von Palästinensern näherten sich dem Grenzzaun. Sie verbrannten israelische Flaggen, zündeten Reifen an und warfen Steine. Die israelischen Soldaten feuerten Schüssen ab und setzten Tränengas ein.

Seit Beginn der Massenproteste Ende März wurden 27 Demonstranten getötet und Hunderte verletzt. Menschenrechtsgruppen kritisieren Israels Einsatz von Schusswaffen an der Grenze, da die Soldaten unbewaffnete Demonstranten töten könnten. Israel gibt an, nur auf die "Anführer" der Proteste zu zielen.