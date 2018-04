Noch keinen Zugang

Chemiewaffen-Inspektoren kommen nicht nach Duma

16.04.2018, 13:48 Uhr | dpa, AP

In Fahrzeugen der Vereinten Nationen (UN) sind die OPCW-Experten in Damaskus angekommen: In die mutmaßlich von einem Chemiewaffenangriff betroffene Stadt Duma kommen sie bislang nicht. (Quelle: Ali Hashisho/Reuters)

Die Chemiewaffen-Inspektoren der OPCW sind noch nicht im syrischen Duma. Russland und Syrien verwehrten ihnen den Zugang, berichten britische Diplomaten. Russland dementiert das.

Syrien und Russland haben nach Angaben von britischen Diplomaten das Ermittlerteam der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bislang nicht nach Duma gelassen. Das teilte die britische Botschaft in den Niederlanden auf Twitter mit. Sie beruft sich dabei auf den Bericht des Generaldirektors der OPCW, Ahmet Üzümcü, am Montag vor dem Exekutivrat der Organisation in Den Haag. Auch der schwedische Botschafter bei der OPCW berichtete darüber.

Russland wies die Vorwürfe zurück. "Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist eine weitere Erfindung der Briten", sagte Vizeaußenminister Sergei Rjabkow. Wegen der Raketenangriffe der USA, Großbritanniens und Frankreichs hätten die OPCW-Experten ihre Untersuchungen bislang nicht aufnehmen können. "Die Folgen der illegalen und rechtswidrigen Handlungen verhindern das", sagte der Diplomat der Agentur Interfax zufolge.

#OPCW Director Gen briefs Exec Council on his Fact Finding Mission’s deployment to 🇸🇾 to investigate #Douma chem weapon attack. OPCW arrived in Damascus on Saturday. Russia & Syria have not yet allowed access to Douma. Unfettered access essential. Russia & Syria must cooperate. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) April 16, 2018

Das Expertenteam der OPCW sei am Samstag in Damaskus eingetroffen, könne aber nicht weiterreisen, heißt es in der kurzen britischen Stellungnahme. Die Inspektoren sollen den mutmaßlichen Giftgasanschlag in der syrischen Stadt untersuchen. "Russland & Syrien haben den Zugang zu Duma noch nicht erlaubt. Uneingeschränkter Zugang unerlässlich", schreiben die Briten.

"Seit 2016 will Russland jede OPCW-Ermittlung zu Vorwürfen gegen das (syrische) Regime wegen des Einsatzes von Chemiewaffen untergraben", sagte der britische Botschafter Peter Wilson in Den Haag. Er rief dazu auf, die Verantwortlichen für den Anschlag zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls bestehe das Risiko "weiterer barbarischer Einsätze von Chemiewaffen".

Die Inspektoren sollen sich inzwischen in Syrien jedoch mehrfach mit Regierungsmitarbeitern getroffen haben. Mit den Experten sei die Kooperation bei der Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasanschlags in Duma besprochen worden. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Montag unter Berufung auf den stellvertretenden syrischen Außenminister Faisal al-Mukdad. Sein Land sei "vollkommen bereit", mit dem Untersuchungsteam zusammenzuarbeiten.

Das Team der in Den Haag ansässigen Organisation OPCW ist seit Samstag in Syrien, um den vermuteten Giftgasangriff in Duma zu untersuchen. Bei dem Angriff sollen mindestens 40 Menschen getötet worden sein. Vor drei Tagen war die Mission in der Hauptstadt Damaskus eingetroffen – einen Tag vor dem Militärschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf syrische Chemiewaffeneinrichtungen.