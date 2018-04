USA werfen Russland und Syrien Verzögerung vor

Die Chemiewaffen-Experten der OPCW können noch immer nicht ins syrische Duma. Die USA machen Russland und Syrien für die Verzögerung verantwortlich.

Die Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs in der syrischen Stadt Duma hat sich nach Angaben der USA weiter verzögert. Washington vermutet dahinter böses Spiel unter russischer Regie. "Wir haben glaubwürdige Informationen, dass russische Vertreter mit dem syrischen Regime kooperieren, um den Inspekteuren den Zugang nach Duma zu verwehren und Zeugen zu beeinflussen", schrieb Washingtons Außenamtssprecherin Heather Nauert auf Twitter.

We believe this is an effort by #Russia and #Syria to conduct their own staged investigation of #Douma, and to sanitize the locations of the suspected attacks by removing incriminating evidence of chemical weapons use.