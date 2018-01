"Kollosal": Donald Trump singt ein Loblieb auf seine Pressearbeit

Große Töne aus dem Weißen Haus: Donald Trump feiert sich für seine "kolossale" Medienarbeit. Viele Medien müssten ohne ihn schließen, meint der US-Präsident.

Journalisten hätten ihm die positive Pressearbeit bestätigt, tönte Donald Trump, als er am Mittwoch das Kabinett versammelte. "Willkommen zurück im Studio" begrüßte der US-Präsident die Reporter, nachdem er Tags zuvor Presseleuten erlaubt hatte, einem Treffen von Republikanern und Demokraten zum dornigen Thema Einwanderung zu lauschen.

Journalisten hätten ihm in Briefen bescheinigt, dass sie "einem der großartigsten Treffen" beigewohnt hätten, das sie je erlebten, sagte Trump. Abgesehen von zwei Medienvertretern hätten ihm alle großartige Kritiken gegeben. "Tatsächlich wurde berichtet, dass es unglaublich gut war", sagte der Präsident.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!