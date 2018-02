Republikaner-Sonderzug prallt auf Müllauto – ein Toter

Ein Sonderzug mit Parlamentariern der US-Republikaner prallt mit einem Müllwagen zusammen. Ein Mensch stirbt. Im Zug sitzt auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan.

Ein mit prominenten Politikern der US-Republikaner besetzter Sonderzug ist im US-Bundesstaat Virginia mit einem Müllauto zusammengestoßen. Das Weiße Haus teilte mit, es habe einen Toten und einen Schwerverletzten gegeben, aber nicht unter den Mitgliedern von Repräsentantenhaus und Senat.



Im Zug saß unter anderem auch der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. Ihm sei ebenfalls nichts passiert, hieß es aus seinem Büro. "Der Präsident wurde vollständig unterrichtet und bekommt ständig neue Informationen", sagte Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders.

Kongressvorsitzender Paul Ryan: Viele teils hochrangige Republikaner sind auf dem Weg zu einem Parteitreffen mit ihrem Zug verunglückt. Ein Mensch starb. (Quelle: Alex Edelman/dpa)



Der Abgeordnete Bradley Byrne schrieb kurz nach dem Vorfall im Internetdienst Twitter, Sicherheitspersonal und Ärzte befänden sich an Bord des Zuges, "um den Ort abzusichern und Verletzte zu behandeln".

A huge gratitude of appreciation to all the first responders who helped in the aftermath of today's incident, including some of my fellow Members of Congress who helped treat those that were injured.