Jetzt droht dem Weißen Haus das ganz große Chaos

Donald Trumps Stahl-Entscheidung fügt sich in ein größeres Bild. Seine Berater scheinen ihn mit ihrer Mäßigung zu nerven. Nun stehen die Zeichen auf noch mehr Chaos.

Freund und Feind überrascht, Berater verprellt, Präsident glücklich. Auf diesen Nenner lässt sich Donald Trumps Entscheidung bringen, Strafzölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen. Dass mit diesem rüden Durchziehen eine neue Phase in seiner Präsidentschaft eingeleitet würde, wäre vielleicht zu viel gesagt, denn Phasen sind geplant. Vieles aber spricht dafür, dass man von diesem Trump mehr erleben wird: noch ungestümer, noch mehr mit dem Kopf durch die Wand, noch mehr alleine.



Es sieht so aus, als habe er die Mahner und Mäßiger um ihn herum ein bisschen satt. Seine Stahl-Entscheidung verkündete Trump völlig aus dem Blauen heraus, auch wenn sich der Himmel der Handelsbeziehungen über ihm schon lange verdunkelt hatte. Seit Monaten spricht er von diesen Zöllen, jetzt hat er, was er immer wollte.

"Wer keinen (eigenen) Stahl hat, der hat kein Land", dieser Satz gehört seit dem Wahlkampf zum "Best of" seiner Reden. Nur: Diese Entscheidung war nicht vorbereitet, die Maßnahmen nicht fertig, Senat und engste Berater wussten nichts davon. Berater, die ihm einmal mehr in den Arm fallen wollten, ignorierte Trump. Er wollte es durchziehen.

Wer, wie Trump, nach dieser Stahl-Entscheidung sagt: Handelskriege sind gut, und sie sind leicht zu gewinnen, der interessiert sich vermutlich nicht für Beben auf Märkten, für verprellte Alliierte, für eine schwer irritierte EU, eine kritische Kanzlerin. "Das ist alles sehr beunruhigend", sagt A.B. Stoddard von RealClear Politics. Die stabilisierenden Kräfte, sie verließen Trump.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!