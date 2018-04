Giftgasuntersuchung in Syrien

Schüsse und Sprengsatz – Attacke auf UN-Team in Duma

18.04.2018, 17:16 Uhr | dpa

UN-Sicherheitsmitarbeiter sind im syrischen Duma unter Beschuss geraten. Bei dem Zwischenfall am Dienstag sei auch ein Sprengsatz detoniert. Das UN-Team sollte die Stadt nach dem mutmaßlichen Giftgasanschlag untersuchen.

UN-Mitarbeiter wurden bei Untersuchungen am Dienstag im syrischen Duma attackiert. Neben Schüssen sei auch ein Sprengsatz detoniert, teilte der Generaldirektor der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW), Ahmet Üzümcü, am Mittwoch in Den Haag mit. Das UN-Team sollte am Dienstag die Lage in der Stadt erkunden, bevor Experten der OPCW ihre Untersuchung eines möglichen Giftgasangriffs aufnehmen.



Die OPCW hat ihren für Mittwoch geplante Inspektion wegen des Angriffs verschoben. Mit Hilfe von Interviews, Bluttests und Bodenproben vor Ort wollte die Organisation nach Belegen für den mutmaßlichen Angriff auf die ehemalige Rebellenhochburg suchen. Generaldirektor Üzümcü erklärte: "Zurzeit wissen wir nicht, wann das Expertenteam nach Duma geschickt werden kann." Dies werde er nur dann in Erwägung ziehen, wenn aus Sicht der UN die Sicherheit gewährleistet sei und das OPCW-Team "ungehinderten Zugang" zum mutmaßlichen Angriffsort bekomme.

Mit der Attacke verzögert sich die Untersuchung des mutmaßlichen Giftgasangriffs weiter. Schon bald könnten sich Spuren chemischer Kampfstoffe verflüchtigen.



In Kürze mehr.