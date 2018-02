24.02.2018, 13:21 Uhr | AFP

Zahlreiche Autos stehen in einem Verkehrsstau in einer indischen Staat: In Indien ist ein Auto in eine Schülergruppe gefahren und hat neun Kinder getötet. Der indische Straßenverkehr gilt als einer der gefährlichsten auf der Welt. (Archivbild) (Quelle: Jagadeesh Nv/EPA/dpa)