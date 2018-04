Drei Schwerverletzte

Gleich mehrere Unfälle auf der A92

06.04.2018, 10:41 Uhr | dpa

In Bayern kam es an einem Autobahnstück gleich zu mehreren Unfällen. Fünf Autos wurden beschädigt und drei Personen schwer verletzt.

Bei einer Reihe von Unfällen auf der Autobahn München-Deggendorf (A92) sind am Donnerstag drei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 32-jähriger Autofahrer mit zirka 140 Stundenkilometern auf der rechten Fahrspur in Richtung Deggendorf unterwegs, als in Höhe Essenbach (Landkreis Landshut) ein anderer Pkw aus ungeklärter Ursache heftig auf seinen Wagen auffuhr. Dieser kam nach rund 80 Metern an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der aufgefahrene Wagen schleuderte nach dem Crash nach rechts eine etwa sechs Meter hohe Böschung hinauf, überschlug sich dabei mehrmals und blieb auf der Böschungskrone auf dem Dach liegen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin hielt an, um Hilfe zu leisten. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer bremste hinter ihr stark ab, der 23 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporter hinter ihm konnte nicht mehr abbremsen - sein Wagen schob den Pkw gegen die Mittelleitplanke und gegen das Auto der Ersthelferin. Der Transporterfahrer wurde schwer verletzt, der Pkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Frau hatte ihren Wagen bereits verlassen und blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten war eine vorübergehende Totalsperrung der Autobahn nötig.