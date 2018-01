Stuttgart: Bewährungsstrafe für Foto mit enthaupteten Terroristen

Urteil in Stuttgart

11.01.2018

Auf einem Foto posierte der junge Iraker mit Köpfen getöteter IS-Terroristen. Dafür wurde der Flüchtling nun zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. An den Enthauptungen war er nach Ansicht der Richter nicht beteiligt.

Weil er mit Köpfen enthaupteter IS-Terroristen posiert hat, ist ein irakischer Flüchtling in Stuttgart wegen Kriegsverbrechen in sechs Fällen verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart belegte den 24-Jährigen am Donnerstag mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

Nach Ansicht des Gerichts, posierte der Mann im Juli 2015 als Angehöriger der irakischen Armee für ein Foto mit sechs am Boden liegenden Köpfen getöteter IS-Terroristen, um die Toten zu verhöhnen und seine Überlegenheit zu demonstrieren (Az.: 32 OJs 9/17).

Im Herbst 2015 kam er als Flüchtling nach Deutschland. Das Foto wurde später auf seinem Smartphone gefunden. Laut Gericht war der Mann damals nicht an Kampfhandlungen beteiligt – auch nicht an den Enthauptungen.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte für den Flüchtling zwei Jahre Haft auf Bewährung gefordert, die Verteidigung einen Freispruch oder hilfsweise eine deutlich niedrigere Bewährungsstrafe. Der Iraker war ursprünglich auch wegen der Bedrohung eines Mitbewohners in seiner Flüchtlingsunterkunft angeklagt, dieser Vorwurf wurde eingestellt.

