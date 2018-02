14-Jährige vermutlich mit Betreuer verschwunden

19.02.2018, 17:37 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern fahndet die Polizei nach einem 14 Jahre alten Mädchen, das zusammen mit einem Betreuer verschwunden sein soll. Bislang fehlt jede Spur.

Die Jugendliche lebt in einer Wohngruppe in Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern), Augenzeugen sahen sie am Donnerstagabend gegen 23 Uhr zuletzt in ihrer Wohnung. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag in Rostock.



Etwas später sei bekannt geworden, dass das Mädchen vermutlich mit einem 24 Jahre alten Betreuer der Einrichtung und dessen Auto weggefahren sein soll. Obwohl die Ferien zu Ende sind, und am Montag die Schule wieder begann, fehle von den Vermissten noch immer jede Spur, hieß es. Nun läuft die Fahndung im Kreis Nordwestmecklenburg.