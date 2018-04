Fall Carles Puigdemont

Spanien übergibt angebliche Beweise für Hochverrat

13.04.2018, 18:08 Uhr | AFP

Spanien hat der deutschen Justiz im Fall Carles Puigdemont angebliche Beweise für den Straftatbestand des Hochverrats übergeben. Dem Politiker droht die Auslieferung.

Im Fall des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat Spanien der schleswig-holsteinischen Generalstaatsanwaltschaft neue Informationen geliefert, um doch noch eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Rebellion zu erreichen. Justizminister Rafael Catalá sagte, mit den Angaben könne die Staatsanwaltschaft nun "belegen", dass Puigdemont die für den vergleichbaren deutschen Straftatbestand des Hochverrats notwendige Gewalt angewendet habe. Justizvertreter aus Spanien und Deutschland hatten sich am Vortag in Den Haag getroffen.

Catalá sagte im Radiosender Onda Cero, die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig könne dem zuständigen Gericht nun "weitere Informationen vorlegen", die den Gewaltvorwurf begründeten. Laut einem Bericht der Zeitung "El País" handelt es sich unter anderem um Videoaufnahmen der angeblich verübten Gewalttaten sowie Polizeiberichte.

Die schleswig-holsteinische Generalstaatsanwaltschaft und Vertreter spanischer Behörden hatten am Donnerstag bei der europäischen Justizbehörde Eurojust in Den Haag über die Auslieferung Puigdemonts beraten, wie Catalá bestätigte. Wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr, nahmen auf deutscher Seiten Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter sowie eine Kollegin aus seiner Behörde an dem Treffen teil.

Eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig äußerte sich auf Nachfrage nicht: "Zum laufenden Auslieferungsverfahren machen wir keine Angaben." Am Vortag hatte sie mitgeteilt, dass sich Vertreter ihrer Behörde und der spanischen Seite in dem Fall "zeitnah" treffen wollten.

Puigdemont ist nach deutschem Recht nicht schuldig

Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht erließ einen Auslieferungsbefehl wegen des Vorwurfs der Untreue, setzte diesen aber gegen Auflagen außer Vollzug. Puigedemont wurde nach der Hinterlegung einer Kaution von 75.000 Euro aus dem Gefängnis von Neumünster entlassen, darf das Land aber nicht verlassen.

Eine Überstellung an Spanien wegen des weit gravierenderen Vorwurfs der Rebellion hatten die Richter abgelehnt. Zur Begründung hieß es, Puigdemonts Verhalten wäre nach hier geltendem Recht zum Hochverrat nicht strafbar, weil es am Merkmal der Gewalt fehle. In dem Auslieferungsverfahren ist nun wieder die Generalstaatsanwaltschaft am Zug.

Nach der Volksabstimmung hatte die Regionalregierung einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen, wurde daraufhin aber von der spanischen Zentralregierung abgesetzt. Puigdemont floh ins Exil nach Belgien, um seiner Festnahme zu entgehen. Madrid wirft dem Politiker neben Rebellion die Veruntreuung von öffentlichen Geldern für das Referendum vor.