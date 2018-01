Kasachstan: 52 Menschen sterben bei Brand im Bus

52 Menschen sterben bei Brand in einem Bus

Tragödie in Kasachstan

18.01.2018, 10:04 Uhr | AP, rtr

In Kasachstan brannte ein Bus vollkommen aus: 53 von 57 Insassen kamen dabei ums Leben. (Quelle: Reuters)

Eine Busfahrt wird Dutzenden Menschen in Kasachstan zum Verhängnis. Das Fahrzeug fängt Feuer. Viele Passagiere sterben, nur wenige überleben. Die Ursache des Brands ist vollkommen unklar.

Nach Angaben des kasachischen Innenministeriums ereignete sich die Tragödie am Donnerstag in dem nördlichen Gebiet Aktobe. Nur fünf der 57 Insassen hätten sich aus dem brennenden Bus retten können. Sie hätten sich Verletzungen zugezogen und befänden sich in ärztlicher Versorgung. Bei den Opfern handele es sich um Bürger aus dem benachbarten Usbekistan.

Über die Ursache des Feuers wurde zunächst nichts bekannt. Es habe sich aber offensichtlich um ein Unglück gehandelt, erklärte das Ministerium. Der Bus sei im Nordwesten des Landes auf einer Straße unterwegs gewesen, die die russische Stadt Samara mit der südkasachischen Stadt Schymkent an der Grenze zu Usbekistan verbindet. Auf ihr sind viele usbekische Wanderarbeiter Richtung Russland unterwegs, um dort auf Baustellen Arbeit zu finden.



