Syriens Armee stationiert neue Luftabwehrsysteme im Norden

06.02.2018, 12:04 Uhr | rtr

Türkische Offensive in Syrien: Die türkische Luftwaffe hat zuletzt Stellungen in der kurdischen Region Afrin angegriffen, deshalb setzt Syrien nun neue Luftabwehr im Norden ein. (Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa)

Syriens Armee hat im Nordes des Landes neue Luftabwehrsysteme eingesetzt. Ein hochrangiger Kommandeur sagt, sie seien eine "Botschaft an alle".

Die syrische Armee hat im Norden des Landes neue Luftabwehrsysteme stationiert. Die Raketen seien an die Front in den Regionen Aleppo und Idlib gebracht worden, sagte ein hochrangiger Kommandeur der syrischen Armee. Sie seien eine "Botschaft an alle". Die syrische Armee hat zusammen mit ihren Verbündeten den Kampf gegen Aufständische in Idlib zuletzt verstärkt.

Als Teil ihrer Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG hat die türkische Luftwaffe zuletzt Stellungen in der kurdischen Region Afrin angegriffen, die in der Provinz Aleppo liegt. Vor Beginn der türkischen Offensive in Afrin hat die syrische Regierung damit gedroht, türkische Kampfflugzeuge abzuschießen, wenn diese den syrischen Luftraum verletzten. Auch die von den USA angeführte Koalition im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat ist in Syrien aktiv.