Nordkorea protzt mit seinen Langstreckenraketen

Nordkorea hat bei einer Militärparade kurz vor den Olympischen Spielen offenbar seine Interkontinental-Raketen zur Schau gestellt – darunter die berüchtigten Hwasong-15. Sie sollen auch das US-Festland erreichen können.



Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-Un hat einen Tag vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Südkorea mit einer Militärparade seine Macht demonstriert. Tausende Soldaten ließ er in Pjöngjang an sich vorüberziehen – und offenbar auch die Interkontinental-Raketen, mit denen er sowohl die Nachbarstaaten als auch die USA bedroht.

Analysten identifizierten nach Durchsicht der Bildes des nordkoreanischen Staatsfernsehens mindestens sechs Raketentypen, darunter die erst kürzlich getestete Hwasong-15. Joseph Dempsey, Militärexperte des International Institute for Strategic Studies in London, schrieb:

It remains unclear how many WS51200 #NorthKorea actually imported from #China, how many remain (and crucially in what missile configurations) or their ability to reproduce domestically but TELs could well be the weak link in their road mobile ICBM ambitions pic.twitter.com/pG8ql6CrLu