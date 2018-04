"Enorme Explosion"

Iran meldet Luftangriff auf Basis in Syrien

14.04.2018, 23:03 Uhr | dpa

Der Iran meldet eine schwere Explosion auf einer Basis der Revolutionsgarden in Syrien. Ein unbekanntes Kampfflugzeug habe den Stützpunkt bei Aleppo angegriffen.

Nur einen Tag nach den Luftangriffen der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Einrichtungen des syrischen Chemiewaffenprogramms hat es in Syrien offenbar erneut einen Angriff gegeben. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete am Abend, dass ein unbekanntes Kampfflugzeug eine Lagerhalle südlich von Aleppo attackiert habe.

"Es kam zu einer enormen Explosion", schrieb Tasnim auf Twitter. Es soll sich um die Basis von Azzan handeln, sie gilt als wichtigste Militäreinrichtung des Iran in der Region Aleppo. Hier sind sowohl Mitglieder der Revolutionsgarden als auch iranisch-geführte Milizen aus Afghanistan, dem Irak und Pakistan untergebracht.

Die Basis liegt etwa zehn Kilometer südlich der von Assad zurückeroberten Stadt Aleppo. Die Front zu syrischen Rebellen ist ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt. Von wem der mutmaßliche Angriff ausging, ist noch unklar.

Beobachtungsstelle bestätigt Explosion

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat die Explosion im Norden Syriens bestätigt. Es sei aber unklar, was die Detonation in der Provinz Aleppo ausgelöst hat. Es könne sich zum Beispiel um eine Explosion in einem Waffendepot oder um einen Luftangriff gehandelt haben. In der Region seien auch afghanische Kräfte stationiert, die in dem Bürgerkrieg wie der Iran auf der Seite des syrischen Machthabers Baschar al-Assad kämpfen. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien.

Angriff oder versehentliche Explosion in einem Waffendepot? Die iranische Basis Azzan liegt etwa zehn Kilometer südlich von Aleppo. (Quelle: Screenshot Google Maps)

Der regierungstreue syrische TV-Sender Al-Mayadeen dementierte unterdessen Gerüchte, es habe sich um einen israelischen Luftangriff gehandelt. Es habe sich vielmehr um eine elektrische Störung gehandelt.

Westmächte wollten nicht weiter attackieren

In der Nacht zum Samstag hatten die USA, Großbritannien und Frankreich einen begrenzten Angriff auf mehrere Ziele in der syrischen Armee bei Damaskus und der zentralsyrischen Stadt Homs ausgeführt.

Die Westmächte hatten betont, dass es vorerst bei dieser Attacke auf Einrichtungen für die Entwicklung und Lagerung von Chemiewaffen bleiben werde. Es war eine Vergeltungsaktion für einen mutmaßlichen Giftgasangriff der syrischen Armee auf Zivilisten.