Trump plant offenbar die nächste Entlassung

Donald Trump will in den nächsten Tagen offenbar einen weiteren engen Berater entlassen. Der Grund: General McMaster habe den US-Präsidenten zu oft belehrt.

Im Weißen Haus bahnt sich einem Medienbericht zufolge die nächste Umbesetzung eines Spitzenpostens an: US-Präsident Donald Trump habe beschlossen, seinen Nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster abzulösen, berichtete die "Washington Post" am Donnerstag unter Berufung auf fünf mit den Plänen vertraute Personen.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.