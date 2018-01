Hausbewohner sperren Einbrecher in Keller ein

29.01.2018, 11:44 Uhr | dpa

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) haben einen mutmaßlichen Einbrecher in ihrem Keller bemerkt - und ihn sofort eingesperrt.

Die Bewohner des Hauses in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) hatten den Eindringling am Sonntagabend bemerkt und die Beamten gerufen, wie ein Polizeisprecher in Halle am Montag sagte. Die Einsatzkräfte konnten den 25-Jährigen festnehmen. Er soll zwei Kellerboxen aufgebrochen haben. Laut Polizei entscheidet sich im Laufe des Tages, ob der mutmaßliche Täter wieder auf freien Fuß kommt.

Quelle:

- dpa