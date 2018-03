Trump bringt die eigene Partei gegen sich auf

Trumps Ankündigung von Strafzöllen regt sogar ansonsten gelassene Republikaner auf. Der Präsident droht nun auch mit Importzöllen auf europäische Autos.

Die Republikaner im US-Kongress leiden unter der Sprunghaftigkeit ihres Präsidenten. Doch sie haben sich angewöhnt, seine politischen Einfälle erst einmal zu ignorieren, denn was immer Donald Trump zu Waffenkontrolle, Einwanderung oder anderen komplexen Themen sagt, könnte er morgen schon wieder ändern.

Als Trump aber Mitte der Woche Strafzölle auf Aluminium und Stahl ankündigte, war es mit dieser Gelassenheit vorbei. "Nicht klug", befand Senator Orrin Hatch aus Utah. "Ein großer Fehler", lamentierte sein Kollege Pat Toomey aus Pennsylvania. "Verrückt", urteilte Benjamin Sasse aus Nebraska.

Trump scheint das alles nicht zu beeindrucken. Er legte auf Twitter sogar nach und drohte mit der Einführung einer Steuer auf europäischer Autos gedroht. Dies werde seine Antwort sein, falls die EU Vergeltung üben für geplante US-Zölle auf Stahl und Aluminium.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!