Bis zu 540 Euro im Jahr vom Staat So funktioniert die neue Förderung für Ihre private Altersvorsorge

Ruhestand ist für viele oft noch weit weg. Doch wer früh versteht, welche Unterstützung künftig möglich ist, kann später entspannter planen. (Quelle: KI-generiertes Bild)

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Reicht die gesetzliche Rente später zum Leben? Für viele lautet die Antwort: eher nicht. Mit der Altersvorsorgereform schafft der Staat ab 2027 neue Anreize, selbst vorzusorgen und unterstützt eigene Beiträge mit staatlichen Zulagen. Wie die Förderung funktioniert und wie das Standarddepot von CosmosDirekt sie praktisch nutzbar macht, erfahren Sie hier.

Geld zurücklegen, investieren, Rente planen – für viele klingt private Altersvorsorge erst einmal nach etwas, das man lieber auf später verschiebt. Zu kompliziert, zu trocken, zu weit weg. Schließlich gibt es im Alltag oft genug Dinge, die dringender wirken: Miete, Lebensmittel, Urlaub, Familie oder der nächste größere Wunsch.

Doch genau darin liegt das Problem. Altersvorsorge beginnt nicht erst kurz vor dem Ruhestand. Wer später finanziell flexibel bleiben möchte, sollte früh verstehen, welche Rolle die gesetzliche Rente spielt und wo zusätzliche Vorsorge wichtig wird. Die gute Nachricht vorweg: Mit der Altersvorsorgereform will der Staat künftig aktiv nachhelfen. Wer eigenes Geld für die private Vorsorge zurücklegt, soll dafür Zulagen erhalten.

Warum die eigene Vorsorge wichtiger wird

So zentral die gesetzliche Rente bleibt, sie ersetzt in der Regel nicht das frühere Einkommen. Das zeigt der Blick auf die Standardrente. Wer 45 Jahre lang durchschnittlich verdient und Beiträge gezahlt hat, kam ab dem 1. Juli 2025 auf eine Brutto-Standardrente von rund 1.836 Euro.¹

Das ist jedoch kein persönliches Rentenversprechen. Wie hoch die eigene Rente später ausfällt, hängt unter anderem vom Einkommen, von der Dauer der Erwerbstätigkeit, von Teilzeitphasen oder Erwerbsunterbrechungen ab.

Hinzu kommt: Deutschland wird älter. Der demografische Wandel verändert das Verhältnis zwischen Menschen, die arbeiten und Beiträge zahlen, und Menschen, die im Ruhestand sind. Laut Statistischem Bundesamt wird im Jahr 2035 voraussichtlich jede vierte Person in Deutschland 67 Jahre oder älter sein – 2024 war es noch etwa jede fünfte Person.² Für die eigene Planung bedeutet das vor allem eines: Es wird wichtiger, die Altersvorsorge breiter aufzustellen. Und genau hier setzt die Reform an.

Was die Altersvorsorgereform verändern soll

Mit dem Altersvorsorgereformgesetz, dem der Bundesrat im Mai 2026 zugestimmt hat, wird die staatlich geförderte private Altersvorsorge zum 1. Januar 2027 neu aufgestellt.³ Ziel ist es, die Vorsorge einfacher, transparenter und renditeorientierter zu machen.

Kern der Reform ist eine vereinfachte, an die eigenen Beiträge gekoppelte Förderung. Wer eigenes Geld einzahlt, soll künftig staatliche Zulagen erhalten. Für die ersten 360 Euro im Jahr gibt es 50 Prozent Förderung, also bis zu 180 Euro. Für weitere Einzahlungen bis 1.800 Euro im Jahr kommen 25 Prozent hinzu. Wer den vollen Betrag einzahlt, kann so auf bis zu 540 Euro Grundzulage pro Jahr kommen. Zusätzlich sind bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und Jahr möglich. Wer früh startet und vor dem 25. Geburtstag einen geförderten Altersvorsorgevertrag abschließt, soll außerdem einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus erhalten.³

Das klingt zunächst nach vielen Zahlen. Entscheidend ist, was das für die eigene Situation bedeutet: Wie viel würde ich selbst einzahlen und was könnte der Staat dazugeben? Genau dabei kann der Förderrechner von CosmosDirekt helfen. Mit wenigen Angaben lässt sich unverbindlich prüfen, welche Zulagen im Rahmen der neuen Förderung möglich wären. So wird aus einer abstrakten Reform eine konkrete Orientierung.

Wie viel Unterstützung vom Staat wäre für Sie drin? Mit dem Förderrechner von CosmosDirekt können Sie unverbindlich prüfen, welche Zulagen beim Standarddepot möglich sein könnten. MÖGLICHE FÖRDERUNG BERECHNEN

Von der Förderung zur passenden Lösung

Die Förderung innerhalb der Altersvorsorgereform ist nicht an ein einzelnes Produkt gebunden. Vorgesehen sind verschiedene Formen – von sicherheitsorientierten Produkten mit Beitragsgarantie bis zum renditeorientierten Altersvorsorgedepot, das ohne verpflichtende Kapitalgarantie stärker auf den Kapitalmarkt setzt.³ Welche Form passt, hängt vom persönlichen Sicherheitsbedürfnis und vom Anlagehorizont ab.

Eine bewusst einfach gehaltene Variante ist das Standarddepot, das CosmosDirekt zum Start der neuen geförderten privaten Altersvorsorge anbieten will. Es verbindet staatliche Zulagen mit einer breit gestreuten Fondsanlage und einem gesetzlich vorgegebenen Kostendeckel und richtet sich an alle, die Förderung nutzen möchten, ohne selbst zum Börsenprofi zu werden.

Wie Sie mit dem Standarddepot von CosmosDirekt vorsorgen können

Staatliche Förderung nutzen, langfristige Renditechancen am Kapitalmarkt wahrnehmen, einfach einsteigen und dabei die Kosten im Blick behalten – auf diese Formel lässt sich das geplante Standarddepot von CosmosDirekt bringen. Es soll zum 1. Januar 2027 starten und die neue geförderte Altersvorsorge praktisch nutzbar machen. Der Gedanke dahinter ist bewusst einfach: Sie zahlen Geld für Ihre Altersvorsorge ein, der Staat kann über Zulagen etwas dazugeben, und CosmosDirekt stellt dafür eine fertig aufgesetzte Depotlösung bereit.

Das Standarddepot richtet sich an Menschen, die zusätzlich vorsorgen möchten. Sie können die staatliche Förderung nutzen und in einen sicherheits- und/oder renditeorientierten Fonds investieren, ohne selbst zum Börsenprofi werden zu müssen.

Wichtig zu wissen: Das Standarddepot setzt auf eine Fondsanlage und verzichtet damit auf Kapitalgarantien. Es gibt also weder eine Garantie auf ein bestimmtes Mindestkapital noch auf eine Mindestwertentwicklung. Der Wert der Anlage kann schwanken. Gerade deshalb ist Zeit ein wichtiger Faktor. Je länger Ihr Geld angelegt bleibt, desto eher können sich vorübergehende Schwankungen ausgleichen.

Ein zentraler Baustein des Standarddepots ist das sogenannte Lebenszyklusmodell. Dabei kann die Anlage zu Beginn stärker auf Renditechancen ausgerichtet sein und später schrittweise sicherheitsorientierter werden, je näher der Ruhestand rückt. So soll das Depot unterschiedliche Lebensphasen begleiten, ohne dass Sie ständig selbst nachsteuern müssen.

Das Standarddepot von CosmosDirekt auf einen Blick Start ab 1. Januar 2027

Fondsanlage mit sicherheits- und/oder renditeorientierter Ausrichtung

Bis zu 540 Euro Grundzulage jährlich möglich

Bis zu 300 Euro Kinderzulage pro Kind und Jahr

Keine Kapitalgarantie, also kein garantiertes Mindestkapital und keine garantierte Mindestwertentwicklung

Lebenszyklusmodell: von renditeorientiert zu sicherheitsorientierter, je näher der Ruhestand rückt

Mindestbeitrag: 10 Euro im Monat bzw. 120 Euro im Jahr ZUM STANDARDDEPOT

Auch die Kosten spielen eine wichtige Rolle. Gerade bei Altersvorsorgeverträgen, die oft über viele Jahre laufen, können Gebühren die Rendite spürbar schmälern. Für Standarddepots gilt deshalb ein gesetzlicher Kostendeckel von maximal 1 Prozent effektiver Gesamtkosten pro Jahr. Zusätzlich müssen Anbieter die Effektivkosten ausweisen. Das soll die Kosten für Sie nachvollziehbarer machen.

Hinzu kommt die Erfahrung von CosmosDirekt als Anbieter in der Altersvorsorge. Wer Fragen hat, soll nicht allein bleiben, sondern persönliche Unterstützung erhalten können. Und wer den Start des Standarddepots nicht verpassen möchte, kann sich schon jetzt für den Altersvorsorge-Newsletter anmelden. Dort informiert CosmosDirekt über wichtige Neuerungen, die staatliche Förderung und den geplanten Start des Standarddepots.

Damit kann das Standarddepot eine Option für alle sein, die die neue Förderung nutzen und langfristig am Kapitalmarkt vorsorgen möchten, sich aber nicht selbst um jedes Detail kümmern wollen.

Informiert bleiben Das neue Standarddepot startet 2027. CosmosDirekt informiert Sie im Altersvorsorge-Newsletter über wichtige Neuerungen, den geplanten Start des Standarddepots und Ihre Möglichkeiten der staatlichen Förderung. ZUM NEWSLETTER ANMELDEN

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit CosmosDirekt, Halbergstraße 50–60, 66121 Saarbrücken, erstellt.

¹ Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Stand März 2025

² Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand Dezember 2025