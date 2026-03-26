Faire Preise für Sie und Ihr Auto Deutschlands beliebtester Kfz-Versicherer¹ senkt die Preise

Auto-Liebe und faire Preise schließen sich nicht aus. Mit der richtigen Versicherung bleibt Mobilität bezahlbar. (Quelle: CosmosDirekt)

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Sie lieben Ihr Auto und möchten gleichzeitig nicht zu viel für Ihre Versicherung zahlen? Damit sind Sie nicht allein. Gerade in Zeiten steigender Kosten wird es für viele Autofahrer immer wichtiger, bei der Kfz-Versicherung genau hinzuschauen und Einsparpotenziale zu nutzen.

Die gute Nachricht: Deutschlands beliebtester Kfz-Versicherer¹ senkt jetzt die Preise. So sorgt CosmosDirekt dafür, dass Mobilität trotz Inflation bezahlbar bleibt – ohne Abstriche bei Leistungen und Service. Denn ein guter Schutz muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Bei CosmosDirekt profitieren Sie von einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und können im Vergleich zu anderen Anbietern bis zu 50 Prozent sparen². Gleichzeitig gibt es die Autoversicherung bereits ab 73 Euro im Jahr³ – ein Angebot, das besonders preisbewusste Autofahrer aufhorchen lässt.

Und es kommt noch besser: Wer sich bis zum 31.05. für eine Autoversicherung mit dem Baustein Verkehrs-Rechtsschutz entscheidet, kann sich zusätzlich einen 15 € BestChoice Gutschein* sichern – ideal als Tankbonus für Aral, Shell und viele weitere Partner.

Faire Preise für Ihre Kfz-Versicherung Das spricht für eine Kfz-Versicherung von CosmosDirekt: Beliebtester Kfz-Versicherer Deutschlands seit 2014¹ (DISQ 08/2025)

Bis zu 50 % günstiger als andere Anbieter²

Autoversicherung schon ab 73 € im Jahr³

Rabattschutz: bis zu 3 Schäden frei

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Eine vertrauensvolle Basis für eine stabile Beziehung

Entscheiden Sie sich für den für Sie passenden Tarif: Egal, ob für Ihren Neuwagen oder den treuen Begleiter, den Zweitwagen oder Ihr Elektroauto – CosmosDirekt ist der richtige Partner für jeden, der sein Auto liebt.

Sie haben die Wahl und entscheiden, was Ihnen besonders wichtig ist: günstiger Basis-Schutz oder umfassender Comfort-Schutz mit zahlreichen Extras. Und dass bereits der Basis-Tarif überzeugen kann, zeigt eine Bewertung der Stiftung Warentest (Veröffentlicht am 02.01.2026): Für die getestete Altersgruppe der 20-jährigen Kundinnen und Kunden wurde das Beitragsniveau der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung des Basis-Tarifs als "weit besser als der Durchschnitt" bewertet. Zudem gehört der Tarif damit zu den besonders günstigen Autoversicherungen im Test.

Profitieren Sie vom Rabattschutz

Mit dem Rabattschutz von CosmosDirekt gehen bis zu drei Schäden ohne Rückstufung an Ihnen vorbei. Haben Sie die Option ausgewählt, bleibt Ihre Schadenfreiheitsklasse nach einem Schaden somit unverändert. Bleibt Ihr Vertrag schadenfrei, erhöht sich Ihre Schadenfreiheitsklasse wie gewohnt bis zu der höchsten Stufe.

Sicherheit im Streitfall

Was tun, wenn ein Unfall zum Rechtsstreit wird? Genau hier kommt die Verkehrs-Rechtsschutzversicherung von CosmosDirekt ins Spiel: Sie sorgt dafür, dass Sie nicht auf Ihren Kosten sitzen bleiben. Dieser Versicherungsschutz übernimmt die Kosten für Anwalt, Gericht und Gutachter, und das nicht nur, wenn Sie als Autofahrer unterwegs sind, sondern auch als Radfahrer, Fußgänger oder Fahrgast in Bus und Bahn.

Der Verkehrs-Rechtsschutz lässt sich einfach als Zusatzbaustein zur Kfz-Versicherung von CosmosDirekt abschließen und enthält u.a. folgende Leistungen:

Schadenersatz-Rechtsschutz: Die Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung hilft Ihnen, wenn Sie geschädigt werden - etwa durch einen Verkehrsunfall. Sie dient dann dazu, Ihr Recht auf Schadenersatz geltend zu machen.

Die Schadenersatz-Rechtsschutz-Versicherung hilft Ihnen, wenn Sie geschädigt werden - etwa durch einen Verkehrsunfall. Sie dient dann dazu, Ihr Recht auf Schadenersatz geltend zu machen. Vertrags-Rechtsschutz: Der Vertrags- und Sachen-Rechtsschutz schützt Sie, bei Streitigkeiten rund um Ihr Auto.

Der Vertrags- und Sachen-Rechtsschutz schützt Sie, bei Streitigkeiten rund um Ihr Auto. Straf-Rechtsschutz: Der Strafrechtsschutz sichert Sie finanziell ab, wenn Sie sich vor Gericht gegen straf- oder bußgeldrechtliche Vorwürfe wehren müssen. Beispiel: Ihnen wird fahrlässige Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall mit leichten Personenschäden vorgeworfen.

Elektrisierend gut versichert

Für Elektroautos und Plug-in-Hybride bietet Ihnen CosmosDirekt viele Zusatzleistungen in der Teilkasko und einen Rundum-Schutz für den Antriebs-Akku in der Vollkasko.

Diese Leistungen können Sie im Basis-Tarif und im Comfort-Tarif für Ihr E-Auto erwarten:

Viele Zusatzleistungen in der Teilkasko

in der Teilkasko Rundum-Schutz für den Antriebs-Akku in der Vollkasko

Gönnen Sie Ihrem Auto den bestmöglichen Schutz und lassen Sie Ihre Leidenschaft fürs Fahren aufblühen. CosmosDirekt bietet Ihnen die Versicherung, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Entdecken Sie jetzt die attraktiven Tarife von CosmosDirekt und sichern Sie sich den optimalen Schutz für Ihr geliebtes Auto.

Jetzt Empfehlerprämie sichern!⁴ Sie haben schon viel Gutes von CosmosDirekt gehört oder sind bereits zufriedener Kunde? Dann sorgen Sie jetzt mit Ihrer Empfehlung dafür, dass Ihre Liebsten gut abgesichert sind. Weitersagen und profitieren Jetzt empfehlen

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit CosmosDirekt, Halbergstraße 50-60, 66121 Saarbrücken, erstellt.

¹ Auszeichnung "Beliebtester Kfz-Versicherer", 1. Platz Gesamturteil Kundenzufriedenheit, Studie "Kundenbefragung Kfz-Versicherer 2025" des Deutschen Instituts für Service-Qualität GmbH & Co. KG (DISQ), 38 Filial- und Direktversicherer in der Einzelauswertung. www.disq.de, August 2025

² Mögliche Beitragsersparnis im Wettbewerbsvergleich von CosmosDirekt mit ausgewählten Anbietern (Direktversicherer und klassische Versicherer) im folgenden Beispielfall unter www.cosmosdirekt.de/auto.

³ Informationen zu den Berechnungsgrundlagen: Beitrag für einen FIAT 500 ABARTH 1.4 T-JET (HSN/TSN 2424/ABA): Basis-Tarif, eigenfinanziert, Erstzulassung: 01.02.2026, Zulassung in Kaiserslautern (PLZ: 67659), Fahrleistung: 5.000 km/Jahr, Nutzung: ausschließlich privat, Halter: VN, Fahrer: VN (geb.15.05.1976, Bankkaufmann (Sondertarif), kein Wohneigentum, Abstellplatz: Garage, kein Leasing, SF-Klasse KH: SF 34, Zahlweise: jährlich Bankeinzug, freie Werkstattwahl, mit 5 % Kundenbonus, Versicherungsbeginn: 01.02.2026, Stand 01.03.2026, Beitrag gerundet, der exakte Beitrag beträgt 72,66 Euro.

⁴ Unter www.cosmosdirekt.de/empfehlen finden Sie weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen.