Finanziell unsterblich – für Ihre Lieben Warum echte Vorsorge mehr ist als Selbstoptimierung

Ob Smoothies, Eisbäder oder Supplements: Für ein langes, gesundes Leben nehmen wir einiges in Kauf. (Quelle: CosmosDirekt)

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Am Ende zählt nicht nur, wie wir leben. Sondern auch, was für andere bleibt und wie wir für unsere Lieben finanziell "unsterblich" werden können.

Sie achten auf Ihre Gesundheit? Starten bewusst in den Tag, bewegen sich regelmäßig, probieren neue Routinen aus, um möglichst lange fit zu bleiben? Damit sind Sie nicht allein. Longevity – also die Erweiterung der gesunden Lebensspanne – ist längst mehr als ein Nischenthema. Immer mehr Menschen investieren Zeit, Geld und Disziplin, um gesund alt zu werden.

Doch vielleicht geht es bei all dem nicht nur darum, länger zu leben. Sondern auch darum, was von uns bleibt für die Menschen, die uns wichtig sind.

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Albert Schweitzer

Unsterblichkeit lässt sich so neu denken: nicht körperlich, sondern finanziell.

Genau hier setzt die Risikolebensversicherung von CosmosDirekt an. Sie sorgt dafür, dass Ihre Familie finanziell abgesichert ist, wenn Sie es nicht mehr können. Sie hilft, dass Sie für Ihre Lieben gewissermaßen finanziell "unsterblich" werden.

Wenn das Leben anders verläuft als geplant

So sehr wir auch versuchen, unser Leben bewusst zu gestalten, bleibt es nicht vollständig planbar. Genau hier liegt ein Punkt, den viele unterschätzen: die finanziellen Folgen, wenn ein Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird.

Tatsächlich ist jeder achte Sterbefall in Deutschland ein Mensch unter 65 Jahren.* Ein Einschnitt, der also nicht nur am Lebensende eintritt, sondern mitten im Leben passieren kann. Für viele Familien kommt das unerwartet und oft auch ohne ausreichende Absicherung.

Die Auswirkungen sind dabei nicht nur emotional belastend, sondern auch finanziell spürbar. Fällt ein Einkommen weg, bleiben die laufenden Kosten bestehen. Miete oder Kredit müssen weitergezahlt werden, ebenso alltägliche Ausgaben. Hinzu kommen langfristige Verpflichtungen, etwa die Ausbildung von Kindern.

In solchen Situationen entsteht schnell eine sogenannte Versorgungslücke, also die Differenz zwischen dem, was finanziell benötigt wird, und dem, was tatsächlich noch zur Verfügung steht. Besonders betroffen sind Paare und Familien, bei denen ein Einkommen eine zentrale Rolle spielt.

Gesund zu leben und auf sich zu achten, ist wichtig. Doch Vorsorge bedeutet, auch an die zu denken, die im Ernstfall zurückbleiben.

Finanzielle Fürsorge, die über das eigene Leben hinausgeht

Eine Risikolebensversicherung, wie sie CosmosDirekt anbietet, sichert die Menschen ab, die einem nahestehen. Sie greift, wenn das Leben eine unerwartete Wendung nimmt. Wie relevant diese Form der Absicherung im Alltag ist, zeigt sich, wenn es darauf ankommt: Im Jahr 2025 wurden von CosmosDirekt rund 89 Millionen Euro ausgezahlt und knapp 1.000 Familien unterstützt. Zahlen, die verdeutlichen, welche konkrete Wirkung Vorsorge haben kann.

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Was viele nicht wissen: Eine Risikolebensversicherung kann mehr leisten als reine Absicherung für den Ernstfall. Je nach Tarif sind auch Leistungen vorgesehen, wenn das Leben eine unerwartete Wendung nimmt, etwa bei schweren Erkrankungen.

Deshalb bietet Ihnen die Risikolebensversicherung von CosmosDirekt drei verschiedene Tarife an:

Der Basis-Schutz bietet eine gute und preisgünstige Absicherung.

bietet eine gute und preisgünstige Absicherung. Der Comfort-Schutz ist die ideale Absicherung für Familien, Eigenheimbesitzer und die, die es werden möchten.

ist die ideale Absicherung für Familien, Eigenheimbesitzer und die, die es werden möchten. Der Premium-Schutz bietet einen rundum sorglosen Schutz an mit vielen Zusatzleistungen, etwa bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs.

Und das sogar schon für z. B. nur 1,73 Euro monatlich¹.

Tipp Wer früh einsteigt, profitiert zudem von dauerhaft günstigeren Beiträgen.

Damit greift finanzielle Vorsorge nicht nur in Extremsituationen, sondern kann auch schon früher unterstützen. Sie ergänzt damit sinnvoll das, worauf viele heute ohnehin achten: die eigene Gesundheit. Denn wer bewusst lebt, denkt oft auch darüber nach, wie sich Sicherheit langfristig gestalten lässt. Und echte Sicherheit entsteht dort, wo Verantwortung beginnt. Dort, wo Vorsorge nicht nur das eigene Leben betrifft, sondern auch das derjenigen, die bleiben.

In diesen Situationen ist eine Risikolebensversicherung sinnvoll

Bei Familien mit Kindern: Ihre Kinder sind auf Sie angewiesen. Ohne Sie könnte es schwer werden, die laufenden Kosten zu decken. Außerdem gibt es den "Kinder-Zusatz-Schutz bei Erkrankung eines Kindes" (10 % der Versicherungssumme, maximal 25.000 EUR).

Bei Immobilienkrediten oder anderen finanziellen Verpflichtungen: Ohne eine Risikolebensversicherung könnte Ihr Partner nach Ihrem Tod die Raten nicht mehr stemmen – und das Zuhause wäre in Gefahr.

Bei unverheirateten Partnern: Paare, die nicht verheiratet sind, haben keinen Anspruch auf gesetzliche Witwen- oder Witwerrente. Eine Risikolebensversicherung ist hier umso wichtiger, um den Partner im Falle des Todes ausreichend abzusichern.

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Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit CosmosDirekt, Halbergstraße 50-60, 66121 Saarbrücken, erstellt.

¹ Tarif CR B1, Nichtraucher/in seit mindestens 10 Jahren, keine risikorelevanten Hobbys, keine Gesundheitsrisiken, 100.000 Euro Versicherungssumme, Versicherungsdauer 10 Jahre, Eintrittsalter 27 Jahre, Beruf EDV-Ingenieur/in, monatliche Beiträge nach Verrechnung der Gewinnanteile. Diese sind für das laufende Geschäftsjahr garantiert und können sich in den Folgejahren ändern.

² Mögliche Beitragsersparnis im Wettbewerbsvergleich von CosmosDirekt mit ausgewählten Anbietern im dargestellten Beispielfall auf cosmosdirekt.de/risikolebensversicherung)