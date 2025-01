Mit Kosten- und Rabattcheck Beiträge reduzieren

Die meisten Haushalte in Deutschland könnten eine Menge Geld sparen: Die ungenutzte Fitnessmitgliedschaft, Trinkwasser in Flaschen, die nicht gemachte Steuererklärung sind nur drei Dinge mit hohem Spar-Potenzial. Auch bei Ihren Versicherungen können Sie viel Geld sparen, auf Leistungen müssen Sie dabei nicht verzichten. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Kosten für Ihre Versicherungen spürbar reduzieren können.

Mit dem Rabattchecker Einspar-Potenzial finden

Immer mehr Menschen in Deutschland erwarten, dass sich ihre persönliche finanzielle Situation in den kommenden Monaten verschlechtert. Angesichts weiter steigender Preise in fast allen Bereichen wird dieser Trend anhalten. Viele Menschen überdenken zwar ihre Ausgaben, aber nur jeder Zehnte will bei Versicherungen sparen (Meinungsforschungsinstitut Civey, 2022). Dabei steckt in vielen Policen häufig Optimierungs-Potenzial. Checken Sie mit dem Rabattchecker von CosmosDirekt Ihre Rabattmöglichkeiten. Außerdem können Sie mit den Aktionen des Versicherers bares Geld sparen.