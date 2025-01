24/7 für Sie erreichbar Welche Vorteile bietet Ihnen ein Direktversicherer?

Immer ein offenes Ohr für Sie: Direktversicherer, wie CosmosDirekt, sind rund um die Uhr für Sie da.

Direkt und ohne Umwege zum Ziel: Gerade bei schwierigen Themen wünschen wir uns ein schnelles Ergebnis ohne unnötigen Ballast. Auch Direktversicherer wie CosmosDirekt arbeiten nach diesem Prinzip. Durch den Verzicht auf Makler und Zwischenhändler können Kunden viel Zeit und Geld sparen. Sehen Sie alle Vorteile im Überblick.

Es gibt Themen, die man gerne vor sich herschiebt – Versicherungen gehören auch dazu. Oft ist es dann – überspitzt gesagt – kurz vor zwölf, wenn man sich mit dem wichtigen Thema beschäftigt. Wann denken Sie beispielsweise daran, sich um eine Auslandskrankenversicherung zu kümmern? Kurz vor dem Urlaub oder schon Monate zuvor? Damit es Sie nicht kalt erwischt, bieten Ihnen Direktversicherer wie CosmosDirekt die Möglichkeit, sich rund um die Uhr online zu erkundigen. Doch das ist nicht alles: Unabhängig von Öffnungs- und Bürozeiten können Sie bei einem Direktversicherer Ihre Wunsch-Versicherung auch direkt online oder per Telefon abschließen.

Ersparnisse, die Ihnen zugutekommen

Die Inflation hat uns fest im Griff. Umso wichtiger ist es, genau hinzusehen, wofür wir unser Geld ausgeben, und ob wir an den richtigen Stellen nicht vielleicht sogar den ein oder anderen Obolus sparen können. So sind Direktversicherer in der Lage, Ihnen deutlich günstigere Tarife bieten zu können als klassische Versicherer. Wie das möglich ist? Ganz einfach: Klassische Versicherer verfügen über ein Vertriebsnetz, das neben Versicherungsvertretern und Maklern auch über feste Standorte verfügt. Die Miete entsprechender Büroflächen sowie die Beschäftigung von Versicherungsagenten und Maklern ist teuer und spiegelt sich u. a. in den Tarifen der Versicherungen wider. CosmosDirekt dagegen nimmt die Ersparnis und gibt diese an die Versicherten weiter, damit die Kosten für Versicherungsbeiträge niedrig gehalten werden.

Ihr Rund-um-die-Uhr-Service

Direktversicherer zeichnen sich durch eine hohe Erreichbarkeit aus. So ist es CosmosDirekt wichtig, zu jeder Tages- und Nachtzeit für Sie und all Ihre Fragen erreichbar zu sein. Egal, ob per Telefon, E-Mail, per Post oder durch den Live-Support – CosmosDirekt ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche für Sie da.

Mit der meinCosmosDirekt-App haben Sie die Möglichkeit, Schäden und Versicherungsansprüche direkt zu melden. Hier können Sie außerdem Ihre Verträge selbst verwalten und zusätzliche Informationen einsehen.

Unterstützung – und das so schnell es geht

CosmosDirekt bietet Ihnen den Vorteil, dass sich ein spezialisiertes Team ausschließlich um Ihre Anliegen kümmert. Dank der engen Vernetzung der einzelnen Versicherungs-Experten mit allen Abteilungen im Unternehmen, können viele Aufgaben online schneller erledigt werden. So erfolgt die Bearbeitung von Schadenmeldungen in der Regel innerhalb weniger Werktage, was die Abwicklung für Sie deutlich erleichtert und vor allem beschleunigt.

Dauert die Schadenbearbeitung bei CosmosDirekt einmal länger als sieben Werktage, werden 50 Euro extra gezahlt als kleine Entschädigung**.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Kostengünstig und schnell: Direktversicherer kommen ohne Vermittler aus. Dadurch können Sie preiswertere Tarife anbieten und zügiger agieren.

Direktversicherer kommen ohne Vermittler aus. Dadurch können Sie preiswertere Tarife anbieten und zügiger agieren. Einfach abschließen: Die Beantragung einer Versicherung bei einem Direktversicherer gestaltet sich oft unkompliziert, da Sie Ihre Verträge bequem online oder per Telefon abschließen können.

Die Beantragung einer Versicherung bei einem Direktversicherer gestaltet sich oft unkompliziert, da Sie Ihre Verträge bequem online oder per Telefon abschließen können. Self-Service: Über ein Kundenportal können Sie Ihre Verträge online verwalten und Schadenfälle schnell und einfach melden.

Über ein Kundenportal können Sie Ihre Verträge online verwalten und Schadenfälle schnell und einfach melden. Individualisierung: Direktversicherer zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus, zum Beispiel durch die Option, den Versicherungsschutz individuell anzupassen.

Egal, ob nachts um zwei Uhr oder am Nachmittag um 15 Uhr – CosmosDirekt ist immer und jederzeit für Sie und Ihre Anliegen, rund um das Thema Versicherung, da. Transparent bietet Ihnen der Direktversicherer kostengünstige Versicherungen, ohne bei den Leistungen Abstriche zu machen.

** Die Zeit läuft, sobald CosmosDirekt alle für die Bearbeitung notwendigen Informationen vorliegen (Verarbeitungsgrundsatz gilt nicht für alle Produkte).



