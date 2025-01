Ihre eigenen vier Wände sind Ihr Rückzugsort – hier leben und lieben Sie, schaffen Erinnerungen mit Ihren Liebsten und richten es sich so ein, wie Sie es möchten. Daher ist es umso wichtiger, dass Sie Ihr Zuhause und alles, was sich darin befindet, schützen. Welche Versicherungen für Sie sinnvoll sind, erfahren Sie hier.

Vom überfluteten Keller bis hin zum Feuerschaden wegen eines defekten Elektrogerätes – die richtigen Versicherungen schützen nicht nur Sie, sondern auch Ihr Zuhause. Vor allem eine Wohngebäude-, Hausrat- und Privat-Haftpflichtversicherung können Sie als Hausbesitzer vor schweren finanziellen Belastungen bewahren. Aber auch die zusätzliche Absicherung von z. B. Elementarschäden und Schäden an Ihrer Photovoltaik-Anlage sind wichtig und sinnvoll.

Wohngebäudeversicherung – Ihr Schutz bei Sachschäden

Die wichtigste Versicherung für Hausbesitzer ist die Wohngebäudeversicherung, wie sie Ihnen CosmosDirekt anbietet. Diese Versicherung deckt Schäden an Ihrem Gebäude ab, die z. B. durch Feuer, Sturm, Hagel und Leitungswasser entstehen können. So sind Sie im Falle eines Schadens finanziell abgesichert und können Reparaturen und Wiederherstellungsmaßnahmen durchführen lassen. Neben dem Wohngebäude selbst, sind auch Garagen und Carports sowie Zentralheizungsanlagen, elektrische Anlagen, sanitäre Installationen und eingebaute Schränke versichert. Zudem ist in der Gebäudeversicherung von CosmosDirekt eine Rohbauversicherung enthalten, die Ihren Neubau während der Rohbauzeit gegen Feuerschäden absichert (maximal 12 Monate im Basis-Schutz und 24 Monate im Comfort-Schutz).