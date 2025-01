Junge Leute So sind Sie von Anfang an gut abgesichert

Ab ins Berufsleben – welche Versicherungen bei dieser Veränderung wichtig sind, erfahren Sie hier. (Quelle: Getty Images)

Als junger Mensch haben Sie wahrscheinlich gerade erst begonnen, Ihr eigenes Leben zu gestalten. In dieser aufregenden Phase ist es leicht, wichtige Dinge wie Versicherungen aus den Augen zu verlieren. Doch eine angemessene Absicherung durch Versicherungen ist unerlässlich, um Sie vor unvorhergesehenen finanziellen Risiken zu schützen und Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben. Welche Versicherungen für Sie wirklich wichtig sind, erfahren Sie hier.

Flexibel bleiben mit dem "Young & Safe-Paket" von CosmosDirekt

Das Thema Versicherung steht wahrscheinlich gerade nicht ganz oben auf Ihrer Prio-Liste. Damit Sie sich deswegen nur einmal darum kümmern müssen, bietet Ihnen das flexible „Young & Safe-Paket“¹ von CosmosDirekt alle wichtigen Versicherungen aus einer Hand und das für kleines Geld.

Doch welche Versicherungen sind im ersten Schritt wirklich wichtig? Zum einen sollten Sie sich mit einer Privat-Haftpflicht gegen mögliche Schadenersatzansprüche Dritter absichern. Des Weiteren ist es wichtig, dass Sie sich keine finanziellen Sorgen machen müssen, wenn sie beispielsweise in einen Unfall verwickelt waren oder wenn Sie durch physische oder psychische Einschränkungen - beispielsweise durch eine Erkrankung - Ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Deshalb empfiehlt es sich auf jeden Fall eine Unfallversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Aber auch Ihr Hab und Gut sollten Sie auf jeden Fall mit einer Hausratversicherung schützen. Wichtig ist auch, dass Sie so früh wie möglich mit dem Vermögensaufbau beginnen. Mit FlexInvest Young können Sie so flexibel und einfach wie möglich Ihr Geld anlegen.

Mehr zum Thema Privat-Haftpflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung und FlexInvest Young lesen Sie im Folgenden.

Privat-Haftpflicht – andere und sich selbst schützen

Eine der wichtigsten Versicherungen, die jeder haben sollte, ist die Privat-Haftpflicht. Sie schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Schäden, die Sie anderen versehentlich zufügen könnten. Ein Missgeschick ist schnell passiert und kann teure Konsequenzen haben. Was ist beispielsweise, wenn Sie beim gemeinsamen Lernen Ihren Kaffee über den Laptop Ihres Freundes kippen? Mit einer privaten Haftpflichtversicherung sind Sie in einem solchen Fall abgesichert und müssen sich keine Sorgen um die finanziellen Folgen machen. Auch Schäden in Ihrer WG oder Mietwohnung, etwa Kratzer im Boden durch die Rollen Ihres Schreibtischstuhls, werden von der Privat-Haftpflicht übernommen.

Privat-Haftpflicht Versichert beim fairsten Schadenregulierer (Focus Money 03/2024)

25 Prozent Rabatt für junge Leute bis 30 Jahre

10 Prozent Kundenbonus²

Abgesichert bis zu 50 Mio. Euro

Bei Schaden Geld in 7 Tagen, sonst 50 Euro extra⁴ Gut abgesichert Jetzt mehr erfahren

Auch Personenschäden sind mit der Privat-Haftpflicht abgedeckt. Eine Versicherung schützt Sie vor solchen Haftpflichtschäden und deckt die Kosten, die sehr hoch sein können. So könnten Sie die Beschädigung am Laptop Ihres Freundes noch aus eigener Tasche bezahlen, aber für die Kosten für medizinische Behandlungen und mögliche Verdienstausfälle aufzukommen, würde Ihnen wahrscheinlich nicht mehr so leicht fallen.

Leistungen der privaten Haftpflichtversicherung im Überblick

Greift bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Wehrt unberechtigte Forderungen Dritter ab

Forderungsausfalldeckung, wenn Ihnen jemand einen Schaden zufügt, der keine Haftpflichtversicherung hat

Berufsunfähigkeitsversicherung – wenn der Körper kündigt

Ein weiterer wichtiger Baustein der Absicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, denn neben Unfällen oder physischen Krankheiten können auch psychische Gründe dafür sorgen, dass Sie bereits kurz nach Ihrem Studium oder Ihrer Ausbildung Ihren Job nicht mehr ausüben können. Zwar erhalten Sie in einer solchen Situation eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente vom Staat, diese ist jedoch an viele Bedingungen geknüpft und reicht bei Weitem nicht aus. Dazu kommt: In den ersten 5 Jahren existiert meistens kein gesetzlicher Schutz für Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger. Umso wichtiger ist es, vorausschauend zu planen: Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sichert Sie finanziell ab, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen Ihren Beruf dauerhaft oder nur teilweise nicht mehr ausüben können. Sie greift, sobald Sie Ihren Job mindestens zu 50 Prozent nicht mehr ausüben können. Mit der Berufsunfähigkeitsversicherung von CosmosDirekt sind Sie sofort abgesichert und erhalten im Leistungsfall eine monatliche Rente, deren Höhe Sie individuell festlegen können.

FlexInvest Young – für die Zukunft vorsorgen

Jeder hat Träume und Wünsche. Um diese wahr werden zu lassen, ist es wichtig sein Geld nicht auf dem Girokonto versauern zu lassen, sondern zu vermehren. FlexInvest Young von CosmosDirekt bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Geld einfach und flexibel anzulegen. Mit einem Startbetrag von nur 25 Euro monatlich können Sie bereits beginnen, Ihr finanzielles Polster aufzubauen. Ob es um die Finanzierung einer Weltreise, den Erwerb des ersten Autos oder die Verwirklichung eines eigenen kleinen Start-ups geht - FlexInvest Young passt sich Ihren jeweiligen Lebensumständen an. Beiträge können je nach persönlicher Situation erhöht, gesenkt oder vorübergehend ausgesetzt werden.

Ein besonderer Vorteil dieser Anlageart ist die monatliche Verfügbarkeit des angesparten Vermögens. Dies ermöglicht es, spontan auf Gelegenheiten zu reagieren oder unerwartete finanzielle Herausforderungen zu meistern. Ob es darum geht, eine einmalige Chance zu nutzen oder einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen – FlexInvest Young bietet Ihnen die nötige finanzielle Flexibilität.

FlexInvest Young Schon ab 25 Euro monatlich starten

Der Beitrag kann zu jedem Zahlungstermin flexibel angepasst werden

Guthaben kann monatlich entnommen werden

Die Fondsaufteilung kann jederzeit monatlich kostenfrei geändert werden Zukunft absichern Jetzt mehr erfahren

Egal, ob Sie das Elternhaus verlassen, das erste eigene Auto anschaffen, im Job durchstarten oder sich einfach nur ins Leben stürzen wollen – CosmosDirekt unterstützt Sie dabei, den Schutz zu finden, der zu Ihnen passt. Die richtige Absicherung bietet Ihnen nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern lässt Sie auch mit mehr Gelassenheit in die Zukunft blicken.

