Berufsunfähigkeit Was tun, wenn der Körper kündigt?

Sollten Sie aufgrund einer Erkrankung (physisch oder psychisch) oder Unfallfolgen nicht mehr arbeiten können, sind Sie berufsunfähig. In einem solchen Fall schützt Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung vor finanziellen Sorgen. (Quelle: CosmosDirekt)

Die Sicherung unserer beruflichen Existenz und finanziellen Stabilität steht für uns alle an oberster Stelle. Doch oft sind wir nicht ausreichend vor unvorhergesehenen Ereignissen geschützt, die unsere Fähigkeit, unseren Beruf auszuüben, beeinträchtigen können. Neben Unfällen oder physischen Erkrankungen können auch psychische Gründe zu einer Berufsunfähigkeit führen. In solchen Momenten kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie die von CosmosDirekt, Ihnen den nötigen Schutz bieten, um die finanziellen Auswirkungen abzufedern.

Wussten Sie, dass jeder Vierte während seines Berufslebens einmal (zeitweise) berufsunfähig wird? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Absicherung für den Fall, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, Ihren Beruf auszuüben. Im Falle einer Berufsunfähigkeit zahlt Ihnen CosmosDirekt regelmäßige Rentenzahlungen, um Ihren Lebensunterhalt und Ihre finanziellen Verpflichtungen zu decken. Der BU-Schutz des Direktversicherers wurde von Stiftung Warentest mit "Sehr gut" (Ausgabe 6/2024) ausgezeichnet und bietet Ihnen einen wichtigen Schutz, der Ihre Existenz sichert.

Wussten Sie, dass Ihre Arbeitskraft Ihr wertvollster Besitz ist? Bei CosmosDirekt können Sie ausrechnen, wie viel Geld Sie bis zur Rente noch mindestens verdienen werden: Sind Sie beispielsweise 26 Jahre und haben ein Bruttoeinkommen von 3.200 Euro, verdienen Sie bis zur Rente mit 67 Jahren noch mindestens 1.574.400 Euro. Dennoch versichern nur 26 Prozent¹ Ihr Einkommen durch eine BU-Versicherung. Dem gegenüber werden das eigene Auto (Wert 10.000 Euro) von etwa 33 Prozent und das Eigenheim (Wert 250.000 Euro) von etwa 76 Prozent versichert.¹

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen

Es kann ganz schnell gehen, eben war noch alles in Ordnung und plötzlich sind Sie aufgrund einer körperlichen oder psychischen Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr in der Lage, Ihren Beruf auszuüben. Vor allem Nervenkrankheiten gehören in Deutschland zu den Top-Ursachen für Berufsunfähigkeit. Danach folgen Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates sowie Krebs und andere bösartige Geschwülste.⁴

Bei einer Berufsunfähigkeit erhalten Sie zwar eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente vom Staat, diese ist jedoch an viele Bedingungen geknüpft und reicht in der Regel bei Weitem nicht aus. So ist der Anspruch beispielsweise an den individuellen Rentenanspruch geknüpft – arbeiten Sie etwa noch nicht so lange (weil Sie z. B. noch Berufsanfänger sind), ist die monatliche Rente oft viel zu gering, um finanziell damit über die Runden zu kommen. Als "Fairster Leistungsregulierer" (Focus Money Ausgabe 03/2024) erhalten Sie im Leistungsfall von CosmosDirekt eine monatliche Rente, deren Höhe Sie individuell festlegen können – und dies sofort.

Je früher Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, desto günstiger ist die Versicherung für Sie: Denn die Höhe der Beiträge richtet sich neben dem Berufsrisiko auch nach Ihrem Alter und Ihrem aktuellen Gesundheitszustand. In jungen Jahren haben Sie meist keine Vorerkrankungen. Der niedrige Beitrag bleibt dann auch im späteren Berufsleben bestehen.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine wichtige Absicherung für jeden, der seine Existenz und finanzielle Stabilität schützen möchte. Sie bietet Ihnen langfristigen Schutz und stellt sicher, dass Sie in einem solchen Fall weiterhin finanziell abgesichert sind. Die staatliche Absicherung ist oft nicht ausreichend, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, weshalb eine private Absicherung unerlässlich ist. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist – sichern Sie sich frühzeitig ab und sorgen Sie für Ihre finanzielle Zukunft vor.

