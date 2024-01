Aktualisiert am 22.01.2024

Aktualisiert am 22.01.2024 Lesedauer: 3 Min.

Sie ist ein wichtiges Sicherheitsnetz für jeden – die private Haftpflichtversicherung. Dennoch wird in Deutschland immer häufiger auf diese Police verzichtet. Erfahren Sie hier, warum die Haftpflicht so wichtig ist, wie Sie von aktuellen Rabatt-Aktionen profitieren können und welches Sparpotenzial in Bestandsverträgen steckt.