Kostengünstig in die Welt investieren Wie Sie mit einem ETF international Geld anlegen können

Ein gutes Mittel, um langfristig anzulegen – Welt-ETFs. (Quelle: Getty Images)

In Zeiten schwankender Märkte und unsicherer Wirtschaftsaussichten suchen Anleger verstärkt nach kostengünstigen und zugleich robusten Anlagelösungen als Beitrag zur Altersvorsorge.

Eine Möglichkeit wären beispielsweise Welt-ETFs, wie etwa der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7). Obwohl erst seit einem guten Jahr am Markt, hat dieser Fonds bereits ein Anlagevolumen von über 440 Millionen Euro erreicht - ein klares Zeichen für das Interesse der Investoren. Was macht diesen ETF so attraktiv und warum könnte er eine gute Wahl sein, wenn es um langfristige Anlageziele, wie einen Beitrag zur Altersvorsorge, geht?

Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7) zielt darauf ab, den FTSE All-World Index (Financial Times Stock Exchange Index), abzüglich Gebühren, abzubilden, einen internationalen Aktienindex, der weltweit die Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenländern abbildet.

Eine Welt – ein ETF

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit einem einzigen Kauf Zugang zur Wertentwicklung globaler Giganten wie Apple, Microsoft und Amazon erhalten, gleichzeitig aber zu aufstrebende Unternehmen aus Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien. Mit dem ETF können Sie mit nur einem Wertpapier in über 4.000 Unternehmen aus 49 Ländern investieren. Dabei deckt er etwa 90–95 % der weltweiten investierbaren Marktkapitalisierung ab. Das bedeutet, dass Sie praktisch in die gesamte Weltwirtschaft investieren. Das Besondere an dieser breiten Streuung (Diversifikation) liegt vor allem darin, dass das Risiko reduziert und die Chancen auf stabile Renditen erhöht werden können. Bitte beachten Sie, dass Diversifikation die Risiken nicht ausschliessen kann.

Besonders bemerkenswert ist beim Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7) die äußerst niedrige Managementgebühr von nur 0,15 % pro Jahr. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag und keine versteckten Kosten. So würden Sie bei einer Anlage von 10.000 Euro jährlich nur 15 Euro an Gebühren zahlen. Im Vergleich dazu können aktiv gemanagte globale Aktienfonds leicht das Fünf- bis Zehnfache an Gebühren verlangen. Diese Kosteneffizienz macht den Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7) zu einer der günstigsten Optionen für ein globales Investment in Europa, was sich langfristig auf Ihre Rendite auswirken kann.

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Zinseszinseffekt für langfristigen Vermögensaufbau

Die thesaurierende Struktur des ETF macht ihn besonders attraktiv für Sie, wenn Sie auf einen langfristigen Vermögensaufbau setzen. Durch die automatische Wiederanlage der Erträge können Sie den Zinseszinseffekt nutzen, was über die Jahre zu einem Vermögenszuwachs führen kann. Angenommen, Sie hätten monatlich 200 Euro in einen ETF investiert und hätten eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5 % erzielt. Nach 30 Jahren hätte Ihr Investment auf über 166.451,73 Euro angewachsen sein können – davon wären etwa 94.451,73 Euro reiner Zinseszinseffekt.

Flexibel und transparent

Als börsengehandelter Fonds bietet Ihnen der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7) die Flexibilität, ihn jederzeit zu kaufen und zu verkaufen. Das bedeutet, Sie sind nicht an lange Laufzeiten gebunden wie bei manchen traditionellen Anlageprodukten. Wenn Sie etwa kurzfristig Geld benötigen oder Ihre Anlagestrategie ändern möchten, können Sie Ihre Anteile in der Regel innerhalb weniger Minuten verkaufen. Und sollten Sie einen ETF-Sparplan anlegen, haben Sie auch hier die Möglichkeit ihn jederzeit an Ihre Lebenssituation anzupassen.

Zudem ist die Zusammensetzung des Portfolios transparent und für Anleger jederzeit einsehbar, was Vertrauen schafft und informierte Anlageentscheidungen ermöglicht. Sie können genau sehen, in welche Unternehmen nach Gewichtung und Regionen Sie investiert sind. Aktuell sind unter anderem die Top-Positionen nach Gewichtung im ETF Microsoft (4,44 %), Apple (4,09 %) und NVIDIA (3,92 %). Diese Transparenz erlaubt es Ihnen, Ihr gesamtes Anlageportfolio besser zu verstehen und zu steuern.

Wesentliche Risiken. Ein Investment in dieses Produkt ist mit gewissen Risiken verbunden wie z. B. dem Risiko des Kapitalverlusts, dem Schwellenmarktrisiko, dem Wertpapierleiherisiko, dem Aktienrisiko sowie dem Risiko der Anlage in chinesische A - Aktien. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in de Verkaufsunterlagen (oder s.u. "Wesentliche Risiken").

Ein möglicher Baustein für Ihre Altersvorsorge

Mit seiner Kombination aus breiter globaler Streuung, äußerst niedrigem Beitrag und beeindruckendem Wachstumspotenzial positioniert sich der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7) unserer Meinung nach, als attraktive Option, für Anleger, die einen Beitrag für ihre Altersvorsorge suchen. Ob als Kerninvestment oder als Ergänzung zu bestehenden Anlagen – dieser ETF bietet eine effiziente Möglichkeit, an der Entwicklung von Technologieunternehmen in den USA, Automobilherstellern in Deutschland, Finanzdienstleistern in Großbritannien und aufstrebenden Unternehmen in Asien teilzuhaben.

Risiken: Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF mit Risiken verbunden ist, wie dem Risiko des Kapitalverlusts, dem Schwellenmarktrisiko, dem Risiko der Anlage in kleinere Unternehmen, dem Risiko der Wertpapierleihe, dem Stock Connect Risiko (China A-Aktien) und dem Aktienrisiko. (Weitere Informationen zu den Risiken, s. u. "Wesentliche Risiken" sowie die Verkaufsunterlagen.)

Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main erstellt.

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen.



Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.



Wichtige Informationen

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Anleger in Deutschland.



Stand der Daten: 30.09.2024 sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.



Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.



Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.



Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmakt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.



Index: Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (der "Fonds") wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die "LSE Group") verbunden oder wird von ihnen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE All-World Index (der "Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE®, ICB® sind Marken des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und werden von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder deren Tochtergesellschaft, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group macht keine Ansprüche, Vorhersagen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird.



Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.



Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).



Herausgegeben durch Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland.