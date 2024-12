Eine Mehrheit der Haushalte in Deutschland ist nicht gut vorbereitet: Fällt ein Einkommen durch einen Todesfall aus, sind die meisten nicht durch eine Risikolebensversicherung abgesichert. Dabei sorgt gerade diese Police für die Versorgung der Hinterbliebenen, denn mit der vereinbarten Versicherungssumme können Kredite und Immobilien abbezahlt werden oder die finanzielle Unabhängigkeit Ihrer Liebsten gewährleistet werden. Erfahren Sie hier, warum eine Risikolebensversicherung so wichtig ist und wie Sie bei Abschluss bis 31.12. von Sparvorteilen profitieren können.

Potenzial der Risikolebensversicherung wird kaum genutzt

Eine Risikolebensversicherung schützt Ihre Lieben:

In diesen Situationen ist eine Risikolebensversicherung sinnvoll:

Die Risikolebensversicherung vom Marktführer⁴ CosmosDirekt im Überblick:

Kosten im Wettbewerbsvergleich:

So günstig ist CosmosDirekt: Rabattchecker ausprobieren

Jetzt sparen bei CosmosDirekt:

¹Durchschnittliche Ersparnis, basierend auf den 12.000 häufigsten Kombinationen, die innerhalb von 6 Monaten auf unserer Website durchgeführt wurden. Ihre Gesamtbeitragsersparnis bei Versicherungsbeginn im Jahr 2024 statt im Jahr 2025 richtet sich unter anderem nach Alter, Vertragslaufzeit, Beruf und Versicherungssumme. Beitrag nach Verrechnung des Sofortrabatts. Der Sofortrabatt ist für das laufende Geschäftsjahr garantiert und könnte sich in den Folgejahren ändern. Seit Bestehen von CosmosDirekt war dies in bereits abgeschlossenen Verträgen noch nie erforderlich.

² Beitragsersparnis beim Zahlbeitrag durch den Partner-Rabatt. Diesen gewährt CosmosDirekt, wenn Sie und Ihr Partner - mit dem Sie in einem Haushalt leben - innerhalb von 6 Monaten jeweils eine Risikolebensversicherung bei CosmosDirekt abschließen. Der Partner-Rabatt basiert auf einem höheren Sofortrabatt, der für das laufende Geschäftsjahr garantiert ist und sich in den Folgejahren ändern kann.

* Wer im Aktionszeitraum bis zum 31.12.2024 (Verlängerung vorbehalten) den Aktionscode JETZT2024 bei dem Online-Abschluss einer Risikolebensversicherung eingibt, erhält unter den nachfolgenden Bedingungen Amazon.de Gutscheine im Gesamtwert von bis zu 75 Euro (5 x 15 Euro), verteilt über 5 Jahre. (Es gelten Einschränkungen. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf amazon.de/gc-legal.) Der Aktionscode ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. In den ersten 5 Versicherungsjahren erhält der Versicherungsnehmer für das jeweilige Versicherungsjahr, in dem der Vertrag ungekündigt besteht und die Erst- bzw. Folgeprämie fristgerecht gezahlt wurde, je einen Amazon.de-Gutschein über einen Wert von 15 Euro. Ausgeschlossen ist die Barauszahlung des Gegenwertes der Gutscheine. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Gewährung eines Gutscheins über den Gesamtbetrag von 75 Euro. Der erste Amazon.de Gutschein wird 2 Monate nach Versicherungsbeginn ausgehändigt, d.h. zum Beispiel bei Versicherungsbeginn 01.12.2024 im Februar 2025. Die Gutscheine in den Folgejahren werden jeweils im Monat des Versicherungsbeginns (im genannten Beispielfall also jeweils im Dezember) ausgehändigt. Voraussetzung ist, dass bis dahin der Beitrag regelmäßig gezahlt wurde und der Vertrag ungekündigt ist. Der Versand des Gutscheins erfolgt grundsätzlich per E-Mail. Bitte achte daher darauf, dass Deine bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse korrekt ist und das Postfach genügend Speicherkapazität aufweist. Cosmos Direkt behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts technischer Manipulationen oder sonstigen Missbrauchs (zum Beispiel missbräuchlicher Mehrfachabschluss) den/die entsprechenden Teilnehmer von der Aktion auszuschließen. Cosmos Direkt behält sich weiterhin vor, die Aktion ganz oder in Teilen zu beenden, wenn die Aktion nicht planmäßig abläuft (zum Beispiel Manipulation oder sonstiger Missbrauch) oder dies aus anderen technischen oder rechtlichen Gründen notwendig ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.