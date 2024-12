Was 2025 die Kapitalmärkte bewegen wird

Im exklusiven Interview spricht Isabelle Hägewald, Verlegerin des Anlegermagazins Mein Geld, mit Dr. Hendrik Leber, Gründer und Fondsmanager der unabhängigen Fondsgesellschaft Acatis. Gemeinsam beleuchten sie die wichtigsten Trends der Kapitalmärkte und diskutieren die Bedeutung von Value Investing in der heutigen Zeit. Wie können Anleger langfristig erfolgreich investieren? Welche Chancen und Risiken bieten aktuelle Marktbedingungen?

Was heißt Value Investing und wie kann ein Anleger von dieser Strategie profitieren?

Dr. Hendrik Leber erklärt Value Investing als das gezielte Kaufen unterbewerteter Aktien mit großem Aufholpotenzial. Geduld ist entscheidend: Manche Firmen entwickeln sich stetig, andere bieten langfristig hohe Renditen. Durch kluge Auswahl und langfristiges Halten guter Titel können Anleger jährliche Renditen von 5 bis 10 % erzielen – eine bewährte Strategie für Vermögensaufbau.

Erfahren Sie im Video, welche Ansätze Dr. Leber verfolgt, um auch in turbulenten Zeiten renditestarke Strategien umzusetzen.

Welchen Einfluss nimmt Künstliche Intelligenz auf das Investment?

Künstliche Intelligenz (KI) verändert auch die Finanzwelt. Acatis war 2017 die erste Fondsgesellschaft mit einem KI-basierten Fonds. Die Technologie vergleicht Millionen von Unternehmensdaten, analysiert Umsatz, Gewinn und Börsenwert und identifiziert die besten Aktien in jeder Branche. So entsteht ein optimales Portfolio, das Anlegern überdurchschnittliche Renditen ermöglicht.

Ist Nachhaltigkeit noch ein Thema für Anleger?

Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema. Bei Acatis wird dies ernst genommen, indem die Wünsche der Kunden direkt berücksichtigt werden. Themen wie Tierversuche, Atomkraft oder Ölbohrungen in der Arktis fließen in die Fondsstrategie ein, sofern sie für die Mehrheit der Anleger wichtig sind.

Wie löst man das Altersvorsorgeproblem als Endanleger?

Herr Dr. Leber erklärt, dass für eine sichere Altersvorsorge Realismus entscheidend ist. Mit 50 Jahren hat man noch rund 35 Lebensjahre vor sich, und auf die gesetzliche Rente allein kann man sich nicht verlassen. Die Lösung liegt in einer frühen, aktiven Vorsorge. Besonders empfehlenswert sind Investitionen in Aktien oder Aktienfonds, die jährliche Renditen von 5-10% bieten und langfristig hohe Wertzuwächse ermöglichen. Zinspapiere, die nur 3-4% bringen, reichen nicht aus, um reich zu werden. Geduld ist ebenfalls wichtig: Langfristiges Halten und seltenes Eingreifen führt zu maximalen Erträgen. Am besten startet man schon mit 20 Jahren.