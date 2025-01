Bearbeitung und Auszahlung Ihres Onlinekredits

Kredite werden nur vergeben, wenn die erforderliche Bonität vorhanden ist. Ist dies erfüllt, werden Onlinekreditanfragen in der Regel am selben Bankarbeitstag bearbeitet. Der gesamte Vorgang erfolgt entweder online, sodass Sie den Kredit bequem von zu Hause aus abschließen und elektronisch unterschreiben können, oder per Post.



Sobald die unterschriebenen Unterlagen und alle erforderlichen Dokumente vollständig vorliegen, erfolgt die abschließende Prüfung. Bei erfolgreicher Bewilligung wird der Auszahlungsbetrag per Echtzeit-Überweisung auf Ihr Konto überwiesen.