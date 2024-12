Wie Sie mit einem Tagesgeldkonto die Welt positiv verändern können

Nachhaltige Geldanlagen – Was bedeutet das eigentlich?

Nachhaltige Geldanlagen, wie Sie sie bei der UmweltBank finden können, folgen klaren Prinzipien: Sie investieren in Projekte und Unternehmen, die ökologisch, sozial und ethisch verantwortungsvoll handeln. So werden keine Investitionen in fossile Energien, Rüstungsindustrie oder Unternehmen, die Menschenrechte verletzen getätigt. Stattdessen werden Projekte finanziert und in Unternehmen investiert, die im Einklang mit den siebzehn Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) stehen.