Fünf Tipps vom Börsenexperten Die entspannte ETF-Strategie für 2025

Abwarten und Tee trinken: Mehr gibt es bei einer langfristigen ETF-Strategie für Anleger oft nicht zu tun. (Quelle: AaronAmat)

ETFs sind die neuen Lieblinge der deutschen Sparer. ETF-Experte Frederick Fischer zeigt fünf interessante Produkte und verrät, wie man sie zu einer eigenen Strategie kombiniert.

Statt monatlich das Sparbuch zu füttern, investieren viele Deutsche inzwischen lieber an der Börse. 9,5 Millionen aktive ETF-Sparpläne gab es im letzten Jahr, Tendenz steigend. Vor allem die Einfachheit und die Aussicht auf langfristig gute Renditen überzeugen.

"ETF-Sparpläne lösen gleich mehrere Probleme, die Privatanleger normalerweise von der Börse fernhalten", weiß Frederick Fischer. Er ist ETF-Experte bei Invesco, einer der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften. "Die Angst, ständig alles im Blick haben zu müssen, entfällt. ETFs investieren gleichzeitig in viele Aktien, die sich gegenseitig stützen und dadurch größere Marktschwankungen besser ausgleichen können. Da der Sparplan wie ein Dauerauftrag funktioniert, ist auch der Kaufzeitpunkt unwichtig. Das spart Stress und Aufwand."

Die wichtigsten Vorteile eines ETF-Sparplans

Langfristiger Vermögensaufbau: Viele ETFs nutzen den Zinseszinseffekt. Erträge der Aktien werden hier nicht ausgezahlt, sondern direkt reinvestiert.

Viele ETFs nutzen den Zinseszinseffekt. Erträge der Aktien werden hier nicht ausgezahlt, sondern direkt reinvestiert. Flexibel: ETF-Sparpläne können monatlich angepasst oder komplett gelöscht werden. Es gibt keine mehrjährigen Laufzeiten und keine zusätzlichen Gebühren, wenn etwas verändert wird.

ETF-Sparpläne können monatlich angepasst oder komplett gelöscht werden. Es gibt keine mehrjährigen Laufzeiten und keine zusätzlichen Gebühren, wenn etwas verändert wird. Geringe Kosten: Jährlich wird eine geringe Gebühr fällig, die je nach ETF unterschiedlich ausfällt. Meist liegt sie unter einem Prozent, bei vielen Produkten sogar noch niedriger (z.B. Invesco FTSE All-World UCITS ETF mit 0,15 Prozent). Die Gebühr wird automatisch aus dem Fondsvermögen entnommen. Anleger müssen sich um nichts kümmern.

Risikohinweis: Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

(Quelle: Invesco) Experteninfo Frederick Fischer ist seit Januar 2025 als ETF-Experte bei Invesco tätig. Davor arbeitete er seit Juli 2022 als Sales Manager für ETF-Produkte bei der DekaBank Deutsche Girozentrale. Mit einem Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Justus-Liebig-Universität Gießen und einer Zertifizierung als Environmental, Social and Governance Analyst (DVFA) verfügt Fischer über fundierte Fachkenntnisse und ein starkes Netzwerk in der Finanzbranche.

Mit der Beliebtheit von ETFs in den letzten Jahren stieg auch ihre Zahl. Inzwischen gibt es Tausende, aus denen Anleger wählen können. Trotzdem sieht Fischer nur einen kleinen Kreis, aus dem er die Basis für eine Investmentstrategie wählen würde.

Kern der Strategie: Welt-ETF oder NASDAQ

Rohstoffe, Branchen, ganze Länder – ETFs gibt es zu den unterschiedlichsten Themen. Ziel eines Exchange Traded Funds ist es, die gesamte Entwicklung eines Themas möglichst genau abzubilden. Besonders beliebt sind ETFs, die sich an einem All-World-Index oder am NASDAQ 100 orientieren. In den vergangenen 10 Jahren konnten hier hohe Renditen erzielt werden. Ein solcher ETF eignet sich, um den Kern einer ETF-Strategie zu bilden.

Bei dieser Strategie sollten 70 bis 90 Prozent des Portfolios aus einem All-World- oder NASDAQ-ETF bestehen. Frederick Fischer, ETF-Experte bei Invesco

Tipp 1: Ein ETF für die ganze Welt

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (ISIN IE000716YHJ7): Dieser All-World-ETF besteht aus mehr als 4.000 Unternehmen aus 49 Ländern und investiert tatsächlich in starke Unternehmen aus der ganzen Welt. Diese breite Streuung des investierten Kapitals kann für ein reduziertes Risiko und die Chance auf stabile Renditen sorgen.

Bisherige Entwicklung: Der vom ETF nachgebildete All-World-Index erlebte in den letzten 10 Jahren eine Wertsteigerung von 141,15 Prozent. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9,2 Prozent (Stand: 31.12.2024).

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über kurze Zeiträume betrachtet, kann der ETF sehr unterschiedlich performen. Das zeigt die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (in %):

01/01/24 bis 31/12/24 01/01/23 bis 31/12/23 01/01/22 bis 31/12/22 01/01/21 bis 31/12/21 01/01/20 bis 31/12/20 01/01/19 bis 31/12/19 01/01/18 bis 31/12/18 01/01/17 bis 31/12/17 01/01/16 bis 31/12/16 01/01/15 bis 31/12/15 Index 17,20 22,00 -18,072 18,40 16,014 26,53 -9,57 23,97 8,00 -2,17

Nur zur Illustration. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Risikohinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF (ISIN IE000716YHJ7) mit Risiken verbunden ist, wie dem Risiko des Kapitalverlusts, dem Schwellenmarktrisiko, dem Risiko der Anlage in kleinere Unternehmen, dem Risiko der Wertpapierleihe, dem Stock Connect Risiko (China A-Aktien) und dem Aktienrisiko. (Weitere Informationen zu den Risiken, s. u. "Wesentliche Risiken" sowie die Verkaufsunterlagen.)

Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Tipp 2: Der amerikanische Technologiemarkt

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BFZXGZ54): Apple, Nvidia und Microsoft waren nur drei Gründe, warum der ETF in den letzten Jahren sehr hohe Renditen erzielen konnte. Durch den Boom am Technologiemarkt konnten die 100 wichtigsten Unternehmen der US-amerikanischen Technologiebörse NASDAQ in den letzten Jahren hohe Wertsteigerungen verzeichnen.

Bisherige Entwicklung: Der zugrundeliegende NASDAQ-Index performte noch besser als der All-World-Index. in den letzten 10 Jahren konnte der Wert um 431,02 Prozent gesteigert werden. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 18,17 Prozent (Stand: 31.12.2024).

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über kurze Zeiträume betrachtet kann der ETF sehr unterschiedlich performen. Das zeigt die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (in %):

11/23 bis 11/24 11/22 bis 11/23 11/21 bis 11/22 11/20 bis 11/21 11/19 bis 11/20 11/18 bis 11/19 09/18 bis 11/18 Index 31,94 33,38 -25,00 32,15 46,91 21,83 -7,79

Nur zur Illustration. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Risikohinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in den Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BFZXGZ54) mit Risiken verbunden ist, wie dem Risiko des Kapitalverlusts, Aktienrisiko, Risiko der Wertpapierleihe, Konzentrationsrisiko. (Weitere Informationen zu den Risiken, s. u. "Wesentliche Risiken" sowie die Verkaufsunterlagen.)

Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 5 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

NASDAQ oder Welt-ETF? "Welchen der beiden ETFs Sie als Kern Ihres Sparplans wählen, hängt von Ihrer persönlichen Einschätzung ab", erklärt Fischer. „Kein seriöser Experte kann heute eine zuverlässige Vorhersage treffen, welcher Index sich in den nächsten zehn Jahren besser entwickeln wird. In den letzten zehn Jahren hatte der NASDAQ insgesamt die Nase vorn. Allerdings ist er stark von der weiteren Entwicklung des Technologiesektors abhängig und gilt als anfälliger für Kursschwankungen."

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in Aktien mit mehr Risiken verbunden ist als Einlagen in ein Sparbuch.

Sollten Sie noch unschlüssig sein, nutzen Sie den Sparplanrechner von Invesco. NASDAQ, All World und weitere interessante ETFs lassen sich hier mit den persönlichen Sparbeträgen durchrechnen.

All World und NASDAQ decken sehr große Wirtschaftsbereiche ab und bilden deshalb die Grundlage des Portfolios. Ein kleinerer Teil (10 bis 30 Prozent) kann deshalb mit einem anderen Schwerpunkt investiert werden. Die drei Produktbeispiele gehen in unterschiedliche Richtungen.

Der kleinere Anteil des Investments erweitert die ETF-Strategie um eine ganz neue Perspektive. Frederick Fischer, ETF-Experte bei Invesco

Tipp 3: Blockchain-Technologie

Der spannendste ETF dieser Rubrik ist der Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (ISIN IE00BGBN6P67). Er beschäftigt sich mit Blockchain-Technologien. Unter Blockchain versteht man im Internet und der Finanzwelt eine neue Art des Geldverkehrs. Geschäfte werden unveränderlich und in Echtzeit aufgezeichnet. Der Vorteil: Das System ist schnell, unabhängig und sehr schwer zu manipulieren. Es wird für Kryptowährungen wie Bitcoin verwendet, aber auch Finanzdienstleister wie Paypal arbeiten inzwischen damit.

Der ETF besteht aus zehn Unternehmen, die direkt und indirekt von der Entwicklung des Blockchain-Marktes profitieren. Darunter befindet sich zum Beispiel das Unternehmen Microstrategy, das mit seiner Unterstützung des Bitcoins in den letzten 12 Monaten einen Wertzuwachs von rund 500 Prozent verzeichnen konnte. Es geht aber nicht nur um Bitcoin, sondern auch generell um Unternehmen, die von der Entwicklung und Relevanz der Kryptotechnologien profitieren können.

Bisherige Entwicklung: Wegen des Zukunftsthemas gibt es den ETF noch nicht sehr lange. In den letzten fünf Jahren konnte der Wert aber schon um 123,28 Prozent gesteigert werden. Das entspricht jährlich 17,43 Prozent (Stand: 31.12.2024).

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über kurze Zeiträume betrachtet kann der ETF sehr unterschiedlich performen. Das zeigt die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (in %):

12/23 bis 12/24 12/22 bis 12/23 12/21 bis 12/22 12/20 bis 12/21 12/19 bis 12/20 03/19 bis 12/19 Index 22,26 57,09 -51,96 24,62 94,47 16,90

Nur zur Illustration. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Risikohinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in den Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (ISIN IE00BGBN6P67) mit Risiken verbunden ist, wie dem Risiko des Kapitalverlusts, dem Risiko der Wertpapierleihe, dem Konzentrations- und dem Aktienrisiko. (Weitere Informationen zu den Risiken, s. u. "Wesentliche Risiken" sowie die Verkaufsunterlagen.)

Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 6 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Tipp 4: Gold als Wertpapier

Der Invesco Physical Gold ETC (ISIN IE00B579F325) ist kein ETF, sondern einen ETC. Als Wertpapier bildet dieses Exchange Traded Commodity die Entwicklung von Gold nach. "Physical" im Produktnamen bedeutet, dass tatsächlich Gold gekauft und hinterlegt wird, wenn Anteile an diesem ETC gekauft werden.

Bisherige Entwicklung: In den letzten zehn Jahren stieg der Wert des ETCs um 113,21 Prozent. Jährlich sind das 7,87 Prozent (Stand: 31.12.2024).

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über kurze Zeiträume betrachtet kann der ETC sehr unterschiedlich performen. Das zeigt die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (in %):

11/23 bis 11/24 11/22 bis 11/23 11/21 bis 11/22 11/20 bis 11/21 11/19 bis 11/20 11/18 bis 11/19 11/17 bis 11/18 11/16 bis 11/17 11/15 bis 11/16 11/14 bis 11/15 Index 30,24 16,08 -2,82 2,37 20,71 19,93 -4,89 8,67 10,94 -10,22

Nur zur Illustration. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Risikohinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in den Invesco Invesco Physical Gold ETC (ISIN IE00B579F325) mit Risiken verbunden ist, wie dem Risiko des Kapitalverlusts, dem Risiko der Anlage in kleinere Unternehmen, dem Risiko begrenzter Regressansprüche und Rohstoffrisiken – ETC. (Weitere Informationen zu den Risiken, s. u. "Wesentliche Risiken" sowie die Verkaufsunterlagen.)

Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).

Tipp 5: Regelmäßige Dividendenausschüttungen

Hohe Dividenden bei stabilen Aktienkursen – darum geht es beim Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (ISIN IE00BWTN6Y99). Alle ausgewählten Unternehmen schütten regelmäßig Bonuszahlungen an die Aktienhalter aus. Das Geld wird im Depot hinterlegt und steht dann zur freien Verfügung. Aktuell handelt es sich um jährlich 3,63 Prozent, die an Aktionäre ausgeschüttet werden (Stand: 10.1.2025).

Bisherige Entwicklung: Bei solchen Dividenden-ETFs steht die Ausschüttung im Vordergrund und weniger die Wertentwicklung. Trotzdem konnte der Index, auf dem der ETF basiert, seinen Wert in den letzten zehn Jahren um 98,36 Prozent steigern. Das entspricht einem jährlichen Durchschnitt von 7,09 Prozent (Stand: 31.12.2024).

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Über kurze Zeiträume betrachtet kann der ETF sehr unterschiedlich performen. Das zeigt die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung (in %):

11/23 bis 11/24 11/22 bis 11/23 11/21 bis 11/22 11/20 bis 11/21 11/19 bis 11/20 11/18 bis 11/19 11/17 bis 11/18 11/16 bis 11/17 11/15 bis 11/16 05/15 bis 11/15 Index 30,46 -7,86 12,40 16,85 -11,22 7,12 0,44 13,62 19,66 2,63

Nur zur Illustration. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Risikohinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für aktuelle und zukünftige Ergebnisse und sollten nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in den Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (ISIN IE00BWTN6Y99) mit Risiken verbunden ist, wie dem Risiko des Kapitalverlusts, dem Risiko der Wertpapierleihe, dem Konzentrations und Aktienrisiko. (Weitere Informationen zu den Risiken, s. u. "Wesentliche Risiken" sowie die Verkaufsunterlagen.)

Der Indikator des synthetischen Risiko- und Ertragsprofils (SRI) des Fonds ist 5 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Bewertung).

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Der langfristige Blick zählt

"Geduld ist beim langfristigen Sparen mit ETFs besonders wichtig", sagt Fischer.

Trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Krisen der letzten zehn Jahre konnten sich die Märkte positiv entwickeln. "Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber es zeigt, was alles möglich ist. Jeder von uns sollte deshalb seine Strategie für die Altersvorsorge noch einmal durchdenken."

Die Börse ist ein Instrument, um Geld von den Ungeduldigen zu den Geduldigen zu transferieren. Investment-Legende Warren Buffett

Die ETFs und ETCs von Invesco sind bei zahlreichen Online-Handelsplattformen oder über einen Börsenmakler erhältlich. Sie können gekauft und verkauft werden wie normale Aktien. Weitere Informationen zu allen besprochenen Produkten des Artikels finden Sie hier:

Die Inhalte auf dieser Seite wurden von der Ströer Content Group Sales GmbH in Zusammenarbeit mit Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main erstellt.

Disclaimer:

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Wesentliche Risiken: Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (ISIN IE000716YHJ7):

Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BFZXGZ54) und Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (ISIN IE00BGBN6P67):

Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

Invesco Physical Gold ETC (ISIN IE00B579F325):

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird der Erlös aus dem Verkauf des Edelmetalls verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten. Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (ISIN IE00BWTN6Y99):

Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

Wichtige Informationen:

Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an Anleger in Deutschland. Stand der Daten: 31.12.2024 sofern nicht anders angegeben. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.

Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (ISIN IE000716YHJ7):

Index: Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (der "Fonds") wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die "LSE Group") verbunden oder wird von ihnen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE All-World Index (der "Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE®, ICB® sind Marken des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und werden von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder deren Tochtergesellschaft, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group macht keine Ansprüche, Vorhersagen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (ISIN IE00BFZXGZ54)

Index: Nasdaq®, NASDAQ-100 IndexSM sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (hier zusammen mit den Tochtergesellschaften als die "Unternehmen" bezeichnet) und lizenziert für die Nutzung durch Invesco. Die Produkte oder das Produkt wurden von den Unternehmen nicht auf rechtliche Zulässigkeit oder Eignung geprüft. Die Produkte oder das Produkt werden von den Unternehmen nicht herausgegeben, empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen geben keinerlei Garantie und übernehmen keine Haftung in Zusammenhang mit den Produkten oder dem Produkt.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (ISIN IE00BGBN6P67)

Index: Der Fonds wird von Solactive AG weder gesponsert noch gefördert, vertrieben oder auf andere Art und Weise unterstützt und Solactive AG gewährt zu keinem Zeitpunkt und in keiner Hinsicht eine ausdrückliche oder implizite Garantie oder Gewährleistung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Verwendung des Index und/oder der Handelsmarke oder des Kurses des Index. Der Index wird von Solactive AG berechnet und veröffentlicht.

Invesco Physical Gold ETC (ISIN IE00B579F325)

Index: Der LBMA Gold Price ist eine Marke der Precious Metals Prices Limited, die an ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED (IBA) als Verwalter des LBMA Gold Price lizenziert ist, und wird von Invesco mit Genehmigung und unter Lizenz der IBA verwendet. Die vollständige Version des IBA-Haftungsausschlusses finden Sie unter etf.invesco.com (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt Dokumente auf der Produktseite).

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (ISIN IE00BWTN6Y99)

Index: Der “S&P 500 Low Volatility High Dividend Index NTR USD" ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index NTR USD.

Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Deutsche Investoren erhalten die Pflichtpublikationen in Papierform oder in elektronischer Form kostenlos vom Herausgeber dieser Information sowie von der deutschen Informationsagentur (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland).

Invesco Physical Gold ETC: Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Emissionsprospekt sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erhalten Sie beim Herausgeber dieser Information kostenlos als Druckstücke sowie unter etf.invesco.com.