Langfristiger Vermögensaufbau 3 gute Gründe, warum Frauen sich mit ETF-Sparplänen befassen sollten

ETF-Sparpläne sind eine gute Möglichkeit, in wenigen Schritten mit dem Investieren zu starten. (Quelle: BartekSzewczyk)

Kostengünstige ETF-Sparpläne sind die oftmals renditestärkere Alternative zum Sparkonto und dem riskanteren Einzelinvestment. Besonders für berufstätige Frauen bieten sie sich zum Vermögensaufbau und als unkompliziertes Vorsorge-Tool an, um eventuelle Lohn- und Rentenlücken zu schließen. Warum das so ist und welche ETFs auch für Einsteigerinnen geeignet sind, erfahren Sie hier.

Es tut sich was: Mehr als zwei Drittel der deutschen Frauen interessiert sich heute zunehmend für Finanzen. Und das ist gut so. Denn wer sich frühzeitig kümmert, macht mehr aus seinem Geld. Im internationalen Vergleich zeigt sich aber auch, dass anders als in anderen Ländern ein Großteil der deutschen Frauen auf Nummer sicher geht und beim Sparen das Sparkonto wählt. Was viele von ihnen schlichtweg nicht wissen, ist, dass sie mit einem ETF-Sparplan potenziell attraktivere Renditen erzielen können – bei überschaubarem Risiko.

Das Wichtigste am Investieren? Anfangen!

"Wenn es ums Investieren geht, ist Zeit Ihr bester Freund", so Denise Koch. Sie ist ETF Sales Managerin bei Invesco in Frankfurt und beschäftigt sich seit mehr als 16 Jahren mit Anlageformen. Einer Studie zufolge bereuen sieben von zehn Frauen, nicht eher angefangen zu haben. Die Finanzexpertin ist von den Vorteilen der Sparpläne börsengehandelter Fonds, also ETFs, überzeugt: "Durch den Zinseszins-Effekt kann die Investition selbst einer kleinen Geldsumme heute mehr wert sein als die eines großen Betrages später."

(Quelle: Invesco) Denise Koch: Eine Frau, ein Ziel ETF-Spezialistin Denise Koch wünscht sich, dass noch mehr Frauen die Vorteile langfristiger Sparpläne wie Transparenz und Kosteneffizienz kennenlernen. Ist das der Fall, verbinden sie ihrer Erfahrung nach in der Regel konkrete Ziele beim Investieren. Sei es für die Ausbildung der Kinder, den Kauf einer Immobilie, mehr Polster für der Ruhestand und andere persönliche Vorhaben.



Auch gut zu wissen: Denise Kochs Arbeitgeber Invesco zählt nicht nur zu den weltweit führenden und kostengünstigsten Anbietern von Sparplänen, sondern ist zudem Unterzeichner der "Women in Finance Charter". Eine internationale Vereinbarung, die Finanzdienstleistungsbranche geschlechtergerechter zu gestalten.

Die 3 wichtigsten Gründe, warum sich ein ETF lohnt

Langfristiger Vermögensaufbau: besonders wichtig für Frauen wegen möglicher Rentenlücke. Mit Invesco ETFs können Anlegerinnen langfristig Kapital ansparen und von den Vorteilen des Zinseszinseffekts profitieren. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: besonders wichtig für Frauen bei Inanspruchnahme von Eltern- und Teilzeit. Invesco ermöglicht es Anlegerinnen, ihre Sparpläne individuell zu gestalten und an ihre persönlichen finanziellen Ziele anzupassen. Niedrige Kostenstruktur: besonders wichtig für Frauen mit Lohnlücken, zum Beispiel durch Elternzeit oder auch Pflege der Eltern. Invesco ETFs zeichnen sich durch eine günstige Kostenstruktur aus, was sie zu einer attraktiven Option für langfristige Investitionen macht.

Welche ETFs bieten sich an?

Mit diesen beiden ETFs können Sie weltweit in eine Vielzahl an Unternehmen investieren und erhalten damit Zugang zu innovativen Technologien, revolutionären Unternehmen und bekannten Namen aus verschiedenen Branchen:

Diese beiden ETFs sind für Einsteigerinnen und bereits Erfahrene im Bereich der Geldanlage geeignet. Und sie sind Beispiele dafür, wie unterschiedlich ETF-Strategien aussehen können. Während der FTSE All-World ETF eine breite globale Streuung bietet, setzt der NASDAQ-100 UCITS ETF auf Wachstum und Innovation.

Hypothetisches Rechenbeispiel: Das Sparbuch ist für viele von uns die Referenz, wenn es um Geldanlage geht. Wie groß die Unterschiede zu einem All-World-ETF oder NASDAQ-ETF sein können, zeigt die Grafik.

Es gilt zu beachten, dass eine Anlage in Aktien mit mehr Risiken verbunden ist als Einlagen in ein Sparbuch. Außerdem: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf künftige Erträge zu. Eine Anlage in Aktien ist mit Risiken verbunden und Sie erhalten den vollen investierten Betrag womöglich nicht zurück.

Fazit: Ein ETF-Sparplan kann die goldene Mitte zwischen zinsarmem Sparkonto und risikoreicheren Einzel-Aktien sein. Frauen mit regelmäßigem Einkommen haben damit die Chance, sich dank potenziell höherer Renditen auf den Ruhestand vorzubereiten und eine finanzielle Zukunft zu sichern. Und wer sich damit wohler fühlt, kombiniert einfach die Anlageformen, die ihr am meisten zusagen.

