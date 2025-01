Sparen leicht gemacht

Wie oft haben Sie am Monatsende das Gefühl, dass Ihnen Ihr Geld durch die Finger rieselt? Die steigenden Preise belasten viele Haushalte und lassen die Frage aufkommen, wo man überhaupt noch sparen kann, ohne sich einzuschränken. Die gute Nachricht: Oft verstecken sich in unserem Alltag echte Sparschätze. Wie Sie diese finden, verraten wir Ihnen hier.

Mit dem Rabattchecker Einspar-Potenzial finden

Gehören Sie auch zu denen, die gerne Geld sparen wollen? Dann geht es Ihnen, wie vielen Menschen in Deutschland. Im Ländervergleich liegt Deutschland sogar auf dem dritten Platz! Da lag die Sparquote 2023 pro Haushalt bei durchschnittlich 19,29 Prozent¹. Doch die steigenden Preise belasten viele Haushalte und lassen die Frage aufkommen, wo noch Geld zu sparen oder gar auf die hohe Kante zu legen ist. Dabei steckt in vielen Versicherungs-Policen häufig Sparpotential und ein Vermögensaufbau ist bereits ab 25 Euro monatlich möglich! Mit FlexInvest von CosmosDirekt können Sie einfach Geld investieren und mit dem Rabattchecker Ihre Rabattmöglichkeiten schnell und einfach überprüfen. Außerdem können Sie mit den Aktionen des Versicherers bares Geld sparen.

Jetzt sparen mit CosmosDirekt

Schützen Sie, was Sie lieben: Sicher vorgesorgt in allen Lebenslagen

Mit einer Risikolebensversicherung können Sie sicherstellen, dass Ihre Familie auch in schwierigen Zeiten abgesichert ist. Besonders in Lebensphasen, in denen Sie größere finanzielle Verpflichtungen haben – sei es durch eine Immobilienfinanzierung oder die Ausbildung Ihrer Kinder –, bietet diese Versicherung Ihnen ein unverzichtbares Sicherheitsnetz. So schützen Sie, was Ihnen am Herzen liegt, und schaffen finanzielle Sicherheit für Ihre Hinterbliebenen.