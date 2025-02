Warum sie jetzt boomen – und was Sie wissen müssen

Immer mehr Menschen wollen nachhaltiger leben – beim Einkaufen, Reisen und im Alltag. Doch was ist mit dem eigenen Geld? Viele wissen nicht, dass herkömmliche Investitionen oft in Unternehmen fließen, die fossile Energien nutzen, die Umwelt belasten oder fragwürdige Geschäftspraktiken verfolgen. Doch es gibt eine Alternative: nachhaltige ETFs. Sie ermöglichen eine Geldanlage, die nicht nur Rendite bringt, sondern auch Gutes bewirken kann.

Aber wie nachhaltig sind solche ETFs wirklich? Worauf müssen Anleger achten, um Greenwashing zu vermeiden? Und kann nachhaltiges Investieren tatsächlich langfristig rentabel sein? In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige über grüne ETFs, deren Chancen und Risiken – und warum nachhaltige Investments immer relevanter werden.

Was sind ETFs? Einfach erklärt

Warum nachhaltiges Investieren wichtiger wird

Der Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen rücken immer stärker in den Fokus. Politik, Wirtschaft und Verbraucher müssen umdenken – und tun es bereits. Doch während viele beim Konsum auf Nachhaltigkeit achten, ist das Bewusstsein für nachhaltige Geldanlagen noch nicht überall angekommen. Dabei gibt es gleich mehrere Gründe, warum grüne Investments zunehmend an Bedeutung gewinnen:

All das führt dazu, dass immer mehr Anleger nachhaltige ETFs als attraktive Alternative zu klassischen Investments entdecken.

Was macht einen ETF nachhaltig?

Solche ETFs investieren in Unternehmen, die etwa ihren CO₂-Ausstoß reduzieren, auf erneuerbare Energien setzen oder sich aktiv für den Schutz der Natur engagieren. Gleichzeitig müssen diese Firmen faire Arbeitsbedingungen fördern und sich für Menschenrechte einsetzen. Eine transparente Unternehmensführung ohne Korruption ist ebenfalls ein Muss.

EU-Nachhaltigkeitsstufen: Was bedeutet "hellgrün" und "dunkelgrün"?

Um Anlegern eine bessere Orientierung zu bieten, hat die EU die SFDR-Offenlegungsverordnung eingeführt. Sie unterteilt Fonds in drei Kategorien:

Ein Beispiel für einen dunkelgrünen ETF ist der UmweltBank ETF (ISIN: LU2679277744) . Er erfüllt die strengsten Kriterien und investiert gezielt in Firmen, die aktiv zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beitragen.

Um sicherzugehen, dass Ihr Geld in wirklich nachhaltige Projekte fließt, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Transparente Kriterien: Werden Nachhaltigkeitskriterien klar definiert? Gibt es Ausschlussregeln für umweltschädliche Unternehmen? Der UmweltBank ETF (ISIN: LU2679277744) enthält beispielsweise nur Unternehmen, die aktiv zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) beitragen. Dazu gehören u. a. Projekte zur Förderung und Erzeugung naturverträglicher, bezahlbarer und regenerativer Energien, Förderung nachhaltiger Städte und Gemeinden oder die Herstellung und den Vertrieb von langlebigen und ressourcenschonenden Produkten oder Dienstleistungen. Unternehmen, die in fossile Energien, Waffen oder Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind, werden dagegen strikt ausgeschlossen.

Unabhängige Prüfungen: Nachhaltigkeitssiegel wie das FNG-Siegel bieten eine gute Orientierung. So wurde der UmweltBank ETF (ISIN: LU2679277744) mit diesem Siegel ausgezeichnet – ein Beleg dafür, dass der Fonds nicht nur auf dem Papier nachhaltig ist, sondern auch in der Praxis höchsten ökologischen und sozialen Anforderungen entspricht. Das Siegel bestätigt unter anderem:

Konkret nachhaltige Unternehmen: Schauen Sie sich die Unternehmen im ETF genau an. Gibt es fragwürdige Beteiligungen oder unklare Angaben? Der UmweltBank ETF (ISIN: LU2679277744) basiert auf dem UmweltBank Index, der genau das für Sie überprüft. Er wählt nur Unternehmen aus, die beispielsweise keine Investitionen in Kohle, Öl oder Atomkraft tätigen. Alle ausgewählten Unternehmen bieten Produkte und Services an, die einen Beitrag zu den 17 SDGs der Vereinten Nationen leisten.