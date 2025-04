Sie schauen in Ihr Depot und sehen nur rote Zahlen? Damit sind Sie nicht allein. 2025 ist ein Jahr voller Herausforderungen für Anleger: Zinssprünge, geopolitische Spannungen und volatile Börsenkurse. Was gestern noch als sicher galt, gerät heute ins Wanken und verunsichert viele.

Wer langfristig investiert, fragt sich: Wie kann ich klug anlegen, ohne ständig ins Depot schauen zu müssen? Die Lösung liegt nicht in hektischen Reaktionen auf dem Markt, sondern in einer durchdachten, stabilen Strategie. Denn wer langfristig investiert, braucht keinen hektischen Aktionismus, sondern ein stabiles Fundament. Eine Lösung, die sich bewährt hat: Multi-Asset-ETFs.

Was Sie wirklich beeinflussen können: die eigene Strategie

Genau hier setzen Multi-Asset-ETFs an: Sie vereinen Aktien und Anleihen in einem einzigen Produkt, in unterschiedlichen Gewichtungen. Anbieter wie Vanguard bieten solche Lösungen gezielt für verschiedene Anlagetypen an. So können Sie ganz einfach wählen, ob Sie eher auf Stabilität, auf Wachstum oder auf eine ausgewogene Mischung setzen möchten.