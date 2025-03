Alle vier Jahre Altcoin-Season voraus: Warum der Kryptomarkt bald wieder durchdrehen könnte

Bitcoin befindet sich aktuell in einer besonderen Phase und hat die Chance, kleinere Währungen mitzuziehen. (Quelle: Canva)

Erst isst der Chef, dann das Gefolge: Bald könnte Bitcoin in eine Phase kommen, von der auch die kleineren Währungen stark profitieren. Die sogenannte Altcoin-Season gab es bereits mehrfach in der noch jungen Geschichte des Kryptomarkts.

Alt wie alternativ: Der Begriff "Altcoin" fasst alle Kryptowährungen zusammen, die neben Bitcoin existieren. Ethereum, Solana, Sui, Cardano & Co. sind kleiner und das ist der entscheidende Vorteil für Investoren. Ist das Interesse groß, können starke Kursbewegungen ausgelöst werden. Während ein Gigant wie Bitcoin bei Milliardenzuflüssen kaum Regung zeigt, kann das für kleinere Coins einen Sprung von mehreren hundert Prozent bedeuten.

"Volatil" nennt die Finanzwelt solche extremen Bewegungen und warnt davor, dass es genauso schnell wieder abwärtsgehen kann. Wer trotz des Risikos die Chancen nutzen will, sollte in die Vergangenheit des Marktes schauen. Alle vier Jahre gab es bisher eine Altcoin-Season, bei der mit den kleineren Währungen massive Gewinne möglich waren. Bitcoin spielte dabei eine zentrale Rolle. Die Mutter aller Kryptowährungen war allerdings nicht die Hauptdarstellerin. Sie bereitete lediglich die Bühne vor.

Alle vier Jahre wird Bitcoin wertvoller

Als Bitcoin 2009 startete, waren null Einheiten der Kryptowährung in Umlauf. Nur durch das "Schürfen" wurden es mehr. Der bis heute unbekannte Erfinder hat die Liquidität an das Lösen komplexer Rechenaufgaben geknüpft. Wer zuerst das Ergebnis findet, darf dem Netzwerk einen neuen Block an Transaktionen hinzufügen. Da das Geld öffentlich "gefunden" wird, gilt das System als betrugssicher. Als Finderlohn wartet pro Block eine vorgegebene Anzahl an Bitcoin.

Etwa alle vier Jahre passiert ein "Halving": Der Wert der Belohnung für das Lösen der Rechenaufgabe wird halbiert und neue Bitcoin fließen langsamer in den Markt. Zuletzt war es am 20. April 2024 so weit.

Halving-Belohnungen seit 2009:

Zum Start 2009 waren es pro Block 50 Bitcoin Finderlohn.

2012 wurde daraus 25 Bitcoin.

2016 wurde auf 12,5 halbiert.

2020 waren es noch 6,25 Bitcoin.

Seit April 2024 sind es 3,125 Bitcoin.

2028 werden es 1,5625 Bitcoin sein.

Da das Halving der wichtigsten Kryptowährung nur alle vier Jahre stattfindet, hat es außergewöhnliche Auswirkungen auf den Markt.

Allgemeine Altcoin-Entwicklung nach dem Halving

Ein Blick auf vergangene Zyklen zeigt, dass Bitcoin nach dem Halving einige Zeit benötigt, um sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Deutliche Effekte ließen sich meist nach zwölf Monaten erkennen. Nach spätestens 18 Monaten wurde ein neues Top erreicht, bevor das Interesse nachließ.

Die Altcoin-Season beginnt meist schon während des Bitcoin-Aufstiegs. Nehmen Investoren den Bitcoin-Preis als "zu teuer" wahr, suchen sie Alternativen, die von der positiven Grundstimmung profitieren. Das ist die Chance für neue Kryptowährungen und für bewährte Namen, neue Marktanteile zu gewinnen.

Während Bitcoin 2020/21 eine Steigerung von rund 500 Prozent erlebte, gelang zahlreichen Altcoins ein Vielfaches davon. Darunter waren ganz unterschiedliche Projekte: Solana überzeugte durch besonders schnelle und günstige Transaktionen und etablierte sich damals fest in der Riege der wichtigsten Kryptowährungen.

Krytowährung Wert 05/20 Wert 05/21 Entwicklung um ca. Solana 0,66 Euro 41,18 Euro 6140 Prozent Ethereum 193 Euro 2307 Euro 1095 Prozent Cardano 0,045 Euro 1,10 Euro 2340 Prozent Dogecoin 0,00225 Euro 0,5436 Euro 24060 Prozent

Ethereum wurde 2021 die wichtigste Währung für dezentrale Finanzanwendungen. Diese Eigenschaft ermöglicht es zum Beispiel, ohne eine Bank oder ein Bankkonto Kryptokredite aufzunehmen, Zinsen zu bekommen oder Kryptowährungen untereinander zu tauschen. Ethereum war außerdem die wichtigste Plattform des damals sehr populären NFT-Marktes.

Während viele Währungen durch sinnvolle Eigenschaften wichtig wurden, waren es bei anderen der Spaßfaktor. Dogecoin war die erste richtige Memecoin. Sie basierte auf einem Internet-Meme um einen niedlichen Shiba-Inu-Hund mit verwirrtem Blick, dem mehr oder weniger sinnfreie (und grammatikalisch falsche) Aussagen in den Mund gelegt wurden. Der Kurs war so niedrig, dass man mit wenigen Euro schon Doge-Millionär war, was den Unterhaltungsfaktor weiter erhöhte.

Die Währung zeigte außerdem, welche Macht Social Media und die richtige Promotion für Altcoins haben konnten. Elon Musk promotete die Währung damals massiv und verhalf ihr zu ungeahntem Erfolg. Dogecoin gehört auch heute noch zu den größten und wichtigsten Kryptowährungen. Ihr folgten zahllose weitere Coins zu Hunden, Fröschen und Promis. Eine der bekanntesten der letzten Monate kam direkt von Donald Trump und Familie: OFFICIAL TRUMP stieg in kurzer Zeit stark im Kurs, um nach dem ersten Hype schnell wieder zu fallen. Trotz des starken Wertverlusts rangiert sie noch immer in den Top 50 der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen.

Auf dem Weg zur Altcoin-Season 2025

Ob Trumps Memecoin oder die seiner Frau Melania in dieser Altcoin-Season noch eine Rolle spielen werden, lässt sich nicht vorhersagen. Tatsächlich werden aber die Entscheidungen des US-Präsidenten großen Einfluss auf die weitere Entwicklung von Bitcoin und Co. haben.

Seine Wahl im November 2024 ließ den Bitcoin-Kurs von rund 62.000 Euro auf ein neues Rekordhoch von mehr als 100.000 Euro ansteigen. Trump ist bekannt für seine positive Einstellung zu Kryptowährungen. Auch Altcoins profitierten, nachdem er Steuervorteile für amerikanische Währungen in Aussicht stellte. Jedes seiner Worte zum Thema wird von Investoren seither mit großem Interesse verfolgt.

Nimmt man die Bitcoin-Entwicklung der vergangenen Zyklen als Grundlage, könnte es ab April bis Ende des Jahres spannend werden. Nach seinem letzten Allzeithoch schwächelt der Bitcoin aktuell. Grund dafür ist ebenfalls Trump: Seine Zollentscheidungen verunsicherten den Markt zuletzt und ließen Investoren vorsichtiger agieren. Aber nicht nur die Entscheidungen des US-Präsidenten sind wichtig für eine potenzielle Altcoin-Season.

Voraussetzung für eine positive Entwicklung wären frisches Kapital und gute Nachrichten, um die Kaufstimmung unter den Anlegern weiter anzuheizen. Wenn das Geld locker sitzt und die Stimmung entspannt ist, profitieren vor allem risikoreichere Investments wie Altcoins davon. Die Erhöhung der Liquidität könnte über Zinssenkungen durch die US-Notenbank (FED) erreicht werden. Kredite wären günstiger, was einen erhöhten Geldfluss zur Folge hätte. Die Aufgabe der FED ist es, die Wirtschaft in den USA stabil zu halten. Die aktuelle Schwäche des Marktes könnte die nächste Zinsentscheidung nachhaltig beeinflussen.

Bitcoin-Dominanz als Indikator

Läuft es in den nächsten Monaten für Bitcoin gut, testet der Markt wieder regelmäßig neue Allzeithochs an. Zufriedene Investoren werden jetzt immer häufiger Gewinne realisieren. Durch die Berichterstattung werden neue Glücksritter angezogen. Viele werden sich für Altcoins entscheiden, da das Potenzial hier größer erscheint als beim bereits heißgelaufenen Bitcoin.

In welche Richtung der Markt sich bewegt, zeigt die Bitcoin-Dominanz. Sie zeigt den Anteil von Bitcoin am gesamten Kryptomarkt ab und lag in den vergangenen Monaten immer zwischen 50 und 60 Prozent. Fällt sie über mehrere Wochen unter 50 Prozent, spricht man allgemein von einer Altcoin-Season. Jetzt übernehmen die anderen Währungen den Markt und ziehen einen Großteil des Geldes und Interesses auf sich. Das bedeutet übrigens nicht unbedingt, dass Bitcoin im Kurs fällt. Es ist nur wahrscheinlicher, dass keine starken Anstiege mehr zu verzeichnen sind.

Solana: Heimat der Memecoins, günstige Transaktionsgebühren

Sui: Layer 2

Ripple:

Cardano: