Zur Person

Eric Demuth ist Mitbegründer und CEO von Bitpanda, einer der erfolgreichsten Fintech-Plattformen Europas und Österreichs erstem Unicorn-Unternehmen. Ursprünglich aus Norddeutschland stammend, begann Demuth seine berufliche Laufbahn als Schiffsmechaniker bei Hapag-Lloyd. Nach dieser Zeit entschied er sich für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der London School of Economics and Political Science.