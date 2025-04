Wie Sie das Trump-Chaos am Kryptomarkt ausnutzen können

Er hat Bewegung versprochen und zumindest in diesem Punkt hat er Wort gehalten. Donald Trumps Entscheidungen lassen täglich die Kryptokurse dieser Welt ausschlagen – oft leider auch nach unten. Warum Anleger sich darüber nicht ärgern sollten.

"Es gibt entweder gute Nachrichten oder billige Kurse, aber nicht beides gleichzeitig." Diese Börsenweisheit wird der Firma Lumiere Capital aus Singapur zugeschrieben, die ihr Geld mit Value Investing verdient. Sie beschreibt ein emotionales Problem, mit dem jeder Anleger lernen muss, umzugehen.

Der Angst-Gier-Index zeigt die aktuelle Stimmung der Anleger

95 von 100 Punkten. Das zeigte der Fear-and-Greed-Index als Bitcoin das Allzeithoch von 100.000 US-Dollar das erste Mal durchbrach. 4 von 100. Das war der Index am Tag der weltweiten Zollankündigungen durch Donald Trump .

Je niedriger die Zahl, desto größer die Angst. Der Wert von 4 ist dabei tatsächlich rekordverdächtig: Solch extreme Angst wie unter den Zollankündigungen Trumps hatten Anleger selten. Steigt der Index in die Nähe der 100, spricht man vom Bereich extremer Gier. Die meisten Anleger glauben, dass die Kurse unaufhörlich weiter steigen und verkaufen nicht, weil sie maximale Gewinne mitnehmen möchten.

Rückblick: Bitcoin und die Krisen

"So etwas hat die Welt noch nicht gesehen."

Jede Krise ist immer die schlimmste. Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab und alle sind überzeugt, dass die Kurse noch viel tiefer fallen werden. Das kommt Ihnen bekannt vor? Zuletzt hat Trump für ein solches Beben der Angst gesorgt. Seine Unberechenbarkeit verunsichert Anleger. Viele steigen aus und halten sich von den Märkten fern, bis Besserung in Sicht ist. Das kann ein Fehler sein. Gerade der Kryptomarkt kann sich extrem schnell erholen. Wer die Aufwärtsbewegung nicht sofort erkennt, wird sie verpassen.

Die Finanzkrise 2008 war die Geburtsstunde von Bitcoin. Inmitten von Bankenpleiten und kollabierenden Finanzmärkten veröffentlichte der anonyme Schöpfer "Satoshi Nakamoto" sein Bitcoin-Whitepaper. Die Idee: Eine unabhängige Währung, die nicht von Banken und Regierungen manipuliert werden kann. Anfangs kaum beachtet, gewann Bitcoin schnell an Popularität bei jenen, die das Vertrauen in traditionelle Finanzsysteme verloren hatten. Der Bitcoin-Kurs entwickelte sich rasant: Innerhalb weniger Jahre wurde aus einer fast wertlosen digitalen Münze ein ernst zu nehmender Vermögenswert.

Die Corona-Pandemie löste 2020 eine Panik an den weltweiten Finanzmärkten aus, die auch Kryptowährungen wie Bitcoin nicht verschonte. Innerhalb weniger Tage verlor Bitcoin im März 2020 mehr als die Hälfte seines Wertes – ein dramatischer Absturz, der als "Black Thursday" bekannt wurde. Anleger weltweit waren verunsichert, die Angst vor einer globalen Wirtschaftskrise lähmte die Märkte. Die Folge waren massive Verkäufe und Liquidationen, die den Preis kurzzeitig unter die Marke von 4.000 US-Dollar drückten.

Doch ebenso bemerkenswert wie der rasante Einbruch war die schnelle und eindrucksvolle Erholung. Innerhalb weniger Monate legte Bitcoin eine spektakuläre Aufholjagd hin. Unterstützt durch massive Konjunkturprogramme und expansive Geldpolitik der Zentralbanken, entwickelte sich Bitcoin für viele Investoren zunehmend zu einer attraktiven Absicherung gegen Inflation und staatliche Geldentwertung. Anfang 2021 startete eine regelrechte Kursrallye, die kaum jemand in diesem Tempo erwartet hatte. Innerhalb weniger Wochen schoss der Kurs auf über 60.000 US-Dollar – ein Anstieg, den viele Anleger schlicht verpassten, weil sie auf einen noch besseren Einstieg warteten.

Diese Ereignisse verdeutlichen eindrucksvoll, wie schwierig es ist, den richtigen Zeitpunkt am Markt zu erwischen. Anleger, die auf den idealen Moment warten, riskieren, entscheidende Marktbewegungen komplett zu verpassen. Statt zu versuchen, den Markt punktgenau zu timen, zeigt die jüngste Geschichte von Bitcoin deutlich: Wenn die Stimmung dreht, dann extrem schnell – und meist schneller als erwartet.

Krypto-Präsident Trump: Das hat er versprochen

Steuerfreiheit (in den USA) für US-Kryptowährungen

Viele prominente Krypto-Sympathisanten und Unterstützer in Trumps Regierungskreisen, die für eine positive Stimmung im Markt sorgen

Dollar-Cost-Average: Per Sparplan von schwankenden Märkten profitieren

