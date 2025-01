Ob Altersvorsorge, Hausrat-Police oder Baufinanzierung – finanzielle Absicherung und Vorsorge sind in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Doch im Laufe des Lebens sammeln sich Verträge der unterschiedlichsten Anbieter an. Die Haftpflichtversicherung wird bei der einen Gesellschaft abgeschlossen, die Unfallversicherung bei einer anderen und der Aktien-Sparplan läuft der Einfachheit halber über die Hausbank. Das Ergebnis: Unzählige Dokumente und endlose Rennereien von einem Berater zum nächsten.

Die Mehrheit der Deutschen hat Mühe, bei der Verwaltung des eigenen Finanz- und Versicherungsportfolios den Überblick zu behalten. Laut Umfragen fühlen sich 62 Prozent im Dschungel der Produkt-Angebote überfordert. Dabei bildet ein gut durchdachtes Finanzkonzept das Fundament für ein sorgenfreies Leben. Wie lässt also sich dieser Spagat zwischen notwendiger Absicherung und übersichtlicher Verwaltung meistern?

Hier kommt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ins Spiel. Mit ihrem ganzheitlichen Konzept von "Allfinanz" hilft sie ihren Kunden nicht nur, Ordnung in die Finanzen zu bringen, sondern auch individuelle Finanzlösungen aus einer Hand zu erhalten. Doch was bedeutet dieser Begriff "Allfinanz" genau? Und wie profitieren Sie als Kunde davon?

Was bedeutet Allfinanz?

Das Konzept der Allfinanz steht für einen umfassenden und ganzheitlichen Ansatz in der Finanz- und Vermögensberatung. Ziel ist es, Lösungen für sämtliche finanziellen Bedürfnisse – ob Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlagen oder Finanzierungen – aus einer Hand anzubieten.

Die Vorteile der Allfinanz-Beratung

So profitieren Sie vom Allfinanz-Konzept

Ihr Finanzcoach – ein Partner fürs Leben

Die Finanzcoaches der DVAG helfen dabei, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse, eine klare Strategie zu entwickeln. Sie begleiten Menschen in jeder Lebenssituation. Egal ob Berufseinsteiger, junge Familie oder Altersvorsorge-Planer: Ziel ist es, Wünsche und Träume greifbar zu machen.

Oder Sie fragen sich, wie Sie am besten für die Altersvorsorge sparen. Ihr DVAG-Finanzcoach nimmt sich die Zeit, Ihre Situation zu verstehen und ein Konzept zu erstellen, das auf Sie zugeschnitten ist. Dabei geht es nicht nur um kurzfristige Ziele, sondern um langfristige Sicherheit und individuelle finanzielle Freiheit. Denn Ihr DVAG-Finanzcoach löst nicht nur akute Finanzprobleme, sondern stellt mit seiner Expertise sicher, dass diese erst gar nicht entstehen.

Warum die DVAG?

Mit über 8 Millionen Kunden und jahrzehntelanger Erfahrung ist die Deutsche Vermögensberatung AG einer der größten Allfinanzdienstleister in Deutschland.

Mit ihrem besonderen Allfinanz-Konzept und den über 18.500 Finanz-Coaches macht es die DVAG möglich, Träume und Wünsche in greifbare Ziele zu verwandeln. Egal, ob Sie eine Immobilie erwerben, für die Zukunft vorsorgen oder einfach mehr Ordnung in Ihre Finanzen bringen möchten.