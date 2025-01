Finanzberatung neu gedacht

Als Finanzcoaches entwickeln sie individuelle Strategien und helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten die 18.500 Finanzcoaches in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine Allfinanzberatung . Bundesweit und branchenübergreifend.

Allfinanz – Ein Finanzcoach für alle Fälle

Absicherung, Altersvorsorge, Geldanlage und Finanzierung: Sämtliche Finanz- und Vorsorgethemen werden bei der DVAG in einer individuellen und leicht verständlichen Beratung gebündelt und als passgenaue, aufeinander abgestimmte Produkte angeboten. Sie stammen von renommierten Partnerunternehmen wie Allianz, Deutsche Bank, Generali oder Zurich.

Durch diese Kooperationen kann die DVAG unabhängig von einzelnen Anbietern agieren und ihren Kunden an breite Palette an Finanzlösungen anbieten.

Entwickelt wurde das Allfinanz-Konzept 1975 von Reinfried Pohl. Der promovierte Jurist und Gründer der DVAG hatte früh erkannt, dass viele Menschen nicht über das nötige Finanzwissen verfügen, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Geldanlage oder Altersvorsorge zu treffen. Pohl wollte seinen Kunden von Anfang an mehr bieten als nur eine klassische Finanz- und Versicherungsberatung.

Für eine Vermögensberatung brauchen Sie kein Vermögen

Nach wie vor zögern viele Menschen, eine Vermögensberatung in Anspruch zu nehmen. Sie haben Sorge, dass ihr Budget nicht ausreichen oder das Prozedere zu kompliziert sein könnte. Dabei richtet sich die Beratung der DVAG-Finanzcoaches an Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, unabhängig von Einkommen oder Vermögen.