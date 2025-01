Finanzberatung neu gedacht

Bereits ein halbes Jahrhundert Erfolgsgeschichte: In diesem Jahr feiert die DVAG ihr 50-jähriges Bestehen. (Quelle: Getty Images)

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) steht seit ihrer Gründung im Jahr 1975 für moderne Finanzberatung in Deutschland. Mit seinem wegweisenden Konzept der Allfinanzberatung hat Gründer Reinfried Pohl die Branche revolutioniert und nachhaltig geprägt. Auch heute bietet die DVAG ihren Kunden einen echten Mehrwert.

Die Anfänge der DVAG: Ein Blick zurück

Im Jahr 1975 wagte Reinfried Pohl den entscheidenden Schritt und gründete zusammen mit seiner Frau die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) in Frankfurt am Main. Der promovierte Jurist hatte bereits von Anfang an eine klare Vorstellung von seinem Ziel: Er wollte mehr bieten als nur eine klassische Finanz- und Versicherungsberatung.