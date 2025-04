Viele Menschen planen viele verschiedene Dinge in ihrem Leben sehr genau. Den Urlaub, Projekte im Job, die Wocheneinkäufe. Nur beim Thema Geld hört die Sorgfalt auf: Da werden weder (Spar-)Ziele festgelegt, noch Budgets aufgestellt. Und im Zweifel soll ein einziges Girokonto alles regeln.

Das Gehalt wird darauf eingezahlt. Miete und Versicherungen werden abgebucht, genauso wie der Restaurantbesuch oder die Kosten für die Autoreparatur. Wenn das Konto am Monatsende im Plus ist, atmen viele erleichtert auf. Wieder was gespart. Alles gut? Mitnichten.