Diversifikation in der Geldanlage

Diversifikation in der Geldanlage: Wer auf mehrere Anlageklassen setzt, reduziert das Risiko. (Quelle: Andreas)

In Zeiten von Nullzinsen und wirtschaftlicher Unsicherheit wird eine Frage für viele Menschen immer drängender: Wohin mit dem Geld? Das klassische Sparbuch hat längst ausgedient. Die Rendite ist oft mager und durch die Inflation verliert das Ersparte dort sogar real an Wert. Gleichzeitig schrecken viele vor einer Geldanlage mit hohen Risiken zurück. Sie wollen ihre Ersparnisse nicht gefährden. Die Lösung heißt Diversifikation (Streuung).

Fonds und ETFs als Fundament einer breiten Geldanlage

Aktien können langfristig hohe Erträge bringen, schwanken aber auch erheblich im Kurs. Deshalb ist es nicht klug, alles auf einzelne Titel zu setzen. Vielmehr sollte das Risiko gestreut und auf viele Unternehmen verteilt werden. Wer dabei nicht selbst auswählen möchte, kann auf Exchange-Traded Funds (ETFs) oder aktiv gemanagte Fonds zurückgreifen. Sie bündeln viele Aktien in einem Paket und streuen so das Risiko automatisch.

Mit dem db ParkDepot Plus bietet die Deutsche Bank unter anderem eine Lösung für Anleger, die Sicherheit und Chancen kombinieren wollen. Der Einstieg ist ab 3.000 Euro möglich. Die Finanzcoaches der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) begleiten Interessierte dabei, den konservativen Basisfonds je nach Marktlage regelmäßig in ausgewählte Top-Fonds umzuschichten, individuell und flexibel.

Gold als sicherer Hafen

Neben dem Aktienmarkt sind auch Rohstoffe ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Anlagestrategie. Besonders beliebt ist Gold. Als krisenresistenter Sachwert hat sich das Edelmetall über Jahrhunderte hinweg bewährt. Es gilt als "sicherer Hafen" in wirtschaftlich turbulenten Zeiten, als Wertanker und Inflationsschutz.

Geiger-Gold zählt zu den etablierten Anbietern für physische Edelmetalle. Das deutsche Traditionsunternehmen ermöglicht es Anlegern, bereits mit kleinen Beträgen in Gold zu investieren. Das macht den Einstieg für viele Anleger besonders leicht.

Gold bietet auch steuerliche Vorteile: Wer einen Goldbarren mindestens ein Jahr lang behält, kann ihn später komplett steuerfrei verkaufen. Im Gegensatz zu Aktien, bei denen automatisch 25 Prozent Abgeltungsteuer fällig werden, bleibt der gesamte Gewinn bei physischem Gold nach zwölf Monaten in Ihrer Tasche.

Immobilien als starke Säule im Vermögensaufbau

Viele verbinden den Immobilienkauf mit jungen Familien, die sich Anfang 30 den Traum vom Eigenheim erfüllen. Doch dieses Bild hat sich verändert: Auch Menschen mit Mitte oder Ende 40 steigen zunehmend in den Immobilienmarkt ein, sei es zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage. Immobilien bieten Inflationsschutz, potenziellen Wertzuwachs, steuerliche Vorteile und regelmäßige Mieteinnahmen. In einem diversifizierten Portfolio gelten sie als wichtiger Baustein.

Angesichts hoher Kaufpreise und gestiegener Bauzinsen ist ein solides Finanzierungskonzept heute unerlässlich. Ein Bausparvertrag kann dabei helfen, die Finanzierung planbar zu gestalten. Er kombiniert eine Sparphase mit einem zinsgesicherten Darlehen und verschafft so mehr Planungssicherheit.

Lösungen wie "ImmoSmart" von der DVAG ermöglichen eine Finanzierung, die sich an individuelle Lebensphasen anpasst. Nach einem QuickCheck mit ihrem persönlichen Finanzcoach erhalten Interessenten in wenigen Schritten ein individuelles Finanzierungsbeispiel. In einer ImmoAnalyse werden alle relevanten Daten erfasst, um ein passgenaues Angebot zu erstellen. Kunden wählen daraufhin aus verschiedenen Finanzierungsoptionen das für sie geeignete Modell aus.